World Bank/IMF Spring Meetings -2023: Украина будет нарабатывать инструменты для послевоенного экономического восстановления вместе с международным финансовым сообществом

С 10 по 18 апреля в Вашингтоне прошло ежегодное весеннее собрание Международного валютного фонда и Всемирного банка "World Bank Group and International Monetary Fund Spring Meetings".

В этом году на встрече присутствовали главы МВФ, Всемирного банка, ЕБРР, ЕИБ, министры финансов США, Канады, Японии, Франции, руководство Евросоюза и более 30 руководителей международных финансовых организаций.

Официальную делегацию от Украины представляли Премьер-министр, Министр финансов и Глава Нацбанка Связью присоединялся и Президент Украины Владимир Зеленский. Укрэксимбанк – ведущий корпоративно-инвестиционный банк Украины, тоже присоединился к рабочим встречам в Вашингтоне.

Глобальные финансовые вызовы и украинская адженда

Центральными глобальными темами встреч стали борьба с высокими потребительскими ценами, развитие мировой экономики, турбулентность в банковском секторе, последствия изменения климата и опасность долгового кризиса в бедных странах.

Украинские вопросы ожидаемо стали отдельным направлением и прорабатывались в рамках "украинской встречи". Это новый формат, стартовавший минувшей осенью, собирая в одном зале директора-распорядителя МВФ, главу Всемирного банка — организаций, координирующих западную помощь Украине, министров финансов стран-партнеров, а также представителей финансового и банковского секторов Украины.

Устранение слабых мест

Главный вопрос, поднимавшийся на этой встрече, был устранение слабых мест в ранее примененных беспрецедентных санкциях против России, чтобы предотвратить финансирование страной-агрессором своей военной машины в Украине. Как отмечают иностранные финансисты, несмотря на тысячи наложенных санкций, россия пытается переориентировать торговые пути и приобрести то, что ей нужно, в частности, для войны против Украины, через соседние страны или более снисходительные юрисдикции.

Поддержка Украины

В ходе встреч все международные финансовые партнеры Украины высказались о том, что готовы поддерживать нашу страну столько, сколько это потребуется, и активно работают над архитектурой и механизмами такой поддержки. Финансирование восстановления беспрецедентных разрушений, нанесенных Россией в Украине, может происходить за счет фонда репараций и арестованных активов России в мире.

Однако доступность этих источников финансирования в краткосрочной перспективе под вопросом. Поэтому финансовые ресурсы, предоставляемые международными финансовыми организациями, остаются едва ли не единственным доступным Украине источником финансирования проектов восстановления сейчас, в частности, насущных потребностей, таких как восстановление энергетической или логистической инфраструктуры, экспорта и критического импорта.

Наибольшую решительность в поддержке частного сектора демонстрируют Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Корпорация финансового развития США, МФК. Эти международные финансовые институты делают шаги по запуску программ и продуктов, которые будут поддерживать Украину сегодня и в период восстановления. Кроме того, у некоторых МФО уже есть инструментарий, каким образом они будут это делать и утверждены лимиты на этот год.

В частности, ЕБРР в ближайшее время готовится открыть новую крупнейшую с начала полномасштабного вторжения кредитную линию для МПБ в Украине в десятки миллионов евро. Соответствующее решение ожидается уже в мае. При этом активно рассматриваются программы с грантовой составляющей, которые предоставят заемщикам своевременный доступ. к финансовым ресурсам.

Полезной инициативой МФО также предоставление украинским банкам-партнерам портфельных гарантий. Это важный шаг, который поможет украинским банкам лучше управлять военными рисками, осуществляя кредитование.

Ожидание украинского бизнеса

Сегодня в Украине бизнес нуждается в решении проблем с получением доступных финансовых инструментов, в частности, для поддержки экспорта.

Во время круглого стола «Банковские продукты для восстановления Украины», организатором которого выступил Укрэксимбанк, компаниями корпоративного сектора были озвучены какие банковские и финансовые продукты, в каких объемах и на каких условиях нужны бизнесу в 2023 – 2024 годах.

Среди главных потребностей – налаживание функционирования эффективных систем страхования и кредитования экспорта, а именно: постэкспортное финансирование и кредитование в рамках совместных программ МФО.

Сегодня Укрэксимбанк стремится выступать соединяющим звеном между фондами восстановления, международными финансовыми организациями, государством и бизнесом. Укрэксимбанк продолжит разрабатывать и внедрять совместные с международными финансовыми организациями целевые программы на проекты послевоенного обновления.

Что ожидает экономику: прогнозы Всемирного банка и МВФ для Украины и мира

Международный валютный фонд и Всемирный банк в январе ухудшили свои прогнозы перспектив развития мировой экономики в 2023 году.

По прогнозам Всемирного банка, мировой ВВП увеличится всего на 1,7%. Ранее он прогнозировал более существенный рост показателя — на 3% по итогам года. Это будет третий худший результат за последние три десятилетия, в частности, после сокращений 2009 и 2020 годов.

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2023 и 2024 годы – до 2,8% и 3% (с 2,9% и 3,1% соответственно). Давить состояние мировой экономики, по мнению экспертов ВБ, и дальше будет высокая инфляция, повышение процентных ставок финансовыми регуляторами, сокращение объема инвестиций и нарушение цепочек поставок из-за войны в Украине. В частности, Фонд обращает внимание на волну турбулентности мировых финансовых рынков, запущенную банкротством американского Silicon Valley Bank, продолжив проблемы швейцарского Credit Suisse, присоединенного к UBS.

Что касается Украины, то, согласно обновленному прогнозу, экономика Украины в этом году вырастет на 0,5% после падения на 29,2% в 2022 году, а в 2024 году - вырастет на 3,5%. В январе Всемирный банк ожидал более быстрого роста: на 3,3% в 2023 году и на 4,1% – в 2024-м. МВФ в апрельском докладе по Украине дал прогноз снижения ВВП в этом году на 3%. При этом инфляция по прогнозу также снизится с 26,6 до 20,0% в 2023 году.