World Bank/IMF Spring Meetings -2023: Україна напрацьовуватиме інструменти для повоєнного економічного відновлення разом з міжнародною фінансовою спільнотою

З 10 по 18 квітня у Вашингтоні пройшли щорічні весняні збори Міжнародного валютного фонду та Світового банку "World Bank Group and International Monetary Fund Spring Meetings".

Цьогоріч на зустрічі були присутні голови МВФ, Світового банку, ЄБРР, ЄІБ, міністри фінансів США, Канади, Японії, Франції, керівництво Євросоюзу та більше 30 керівників міжнародних фінансових організацій.

Офіційну делегацію від України представляли Прем’єр-міністр, Міністр фінансів та Голова Нацбанку, відео зв'язком приєднувався й Президент України Володимир Зеленський. Укрексімбанк – провідний корпоративно-інвестиційний банк України, теж долучився до робочих зустрічей у Вашингтоні.

Глобальні фінансові виклики і українська адженда

Центральними глобальними темами зустрічей стала боротьба з високими споживчими цінами, розвиток світової економіки, турбулентність у банківському секторі, наслідки зміни клімату та небезпека боргової кризи у бідних країнах.

Українські питання очікувано стали окремим напрямком й опрацьовувалися у рамках "української зустрічі". Це — новий формат, що стартував минулої осені, збираючи в одній залі директора-розпорядника МВФ, голову Світового банку — організацій, які координують західну допомогу Україні, міністрів фінансів країн-партнерів, а також представників фінансового і банківського секторів України.

Усунення слабких місць

Головне питання, яке підіймалося на цій зустрічі, було усунення слабких місць у раніше застосованих безпрецедентних санкціях проти росії, щоб запобігти фінансуванню країною-агресором своєї військової машини в Україні. Як зазначають іноземні фінансисти, попри тисячі накладених санкцій росія намагається переорієнтувати торговельні шляхи та придбати те, що їй потрібно, зокрема, для війни проти України, через сусідні країни або більш поблажливі юрисдикції.

Підтримка України

Під час зустрічей всі міжнародні фінансові партнери України висловилися про те, що готові підтримувати нашу країну стільки, скільки це буде потрібно, і активно працюють над архітектурою та механізмами такої підтримки. Фінансування відновлення безпрецедентних руйнувань, завданих росією в Україні, може відбуватися за рахунок фонду репарацій та арештованих активів росії у світі.

Однак, доступність цих джерел фінансування у короткостроковій перспективі під питанням. Тому фінансові ресурси, які надаються міжнародними фінансовими організаціями, залишаються чи не єдиним доступним Україні джерелом фінансування проєктів відбудови зараз, зокрема нагальних потреб, таких як відновлення енергетичної чи логістичної інфраструктури, експорту та критичного імпорту.

Найбільшу рішучість у підтримці приватного сектору демонструють Європейський інвестиційних банк, Європейський банк реконструкції та розвитку та Корпорація фінансового розвитку США, мфк. Ці міжнародні фінансові інститути роблять кроки для запуску програм і продуктів, які підтримуватимуть Україну сьогодні та у період відбудови. Крім того, деякі МФО вже мають інструментарій, яким чином вони будуть це робити та затверджені ліміти на цей рік.

Зокрема, ЄБРР найближчим часом готується відкрити нову найбільшу з початку повномасштабного вторгнення кредитну лінію для МСБ в Україні обсягом у десятки мільйонів євро. Відповідне рішення очікується вже в травні. Разом з цим активно розглядаються програми з грантовою складовою, які нададуть позичальникам своєчасний доступ до фінансових ресурсів.

Корисною ініціативою МФО також є надання українським банкам-партнерам портфельних гарантій. Це важливий крок, який допоможе українським банкам краще управляти воєнними ризиками, здійснюючи кредитування.

Очікування українського бізнесу

Сьогодні в Україні бізнес потребує розв'язання проблем з отриманням доступних фінансових інструментів, зокрема для підтримки експорту.

Під час круглого столу «Банківські продукти для відбудови України», організатором якого виступив Укрексімбанк, компаніями корпоративного сектору було озвучено, які банківські та фінансові продукти, в яких обсягах та на яких умовах потрібні бізнесу у 2023 – 2024 роках.

Серед головних потреб — налагоджування функціонування ефективних систем страхування та кредитування експорту, а саме: постекспортне фінансування та кредитування в рамках спільних програм із МФО.

На сьогодні Укрексімбанк прагне виступати з’єднуючою ланкою між фондами відновлення, міжнародними фінансовими організаціями, державою та бізнесом. Укрексімбанк продовжить розробляти та впроваджувати спільні з міжнародними фінансовими організаціями цільові програми на проекти повоєнного відновлення.

Що очікує економіку: прогнози Світового банку та МВФ для України і світу

Міжнародний валютний фонд та Світовий банк у січні погіршили свої прогнози щодо перспектив розвитку світової економіки у 2023 році.

За прогнозами Світового банку, світовий ВВП збільшиться лише на 1,7%. Раніше він прогнозував істотніше зростання показника — на 3% за підсумками року. Це буде третій найгірший результат за останні три десятиліття, зокрема, після скорочень 2009 та 2020 років.

МВФ погіршив прогноз зростання світової економіки на 2023 та 2024 роки - до 2,8% та 3% (з 2,9% та 3,1% відповідно). Тиснути на стан світової економіки, на думку експертів СБ, і далі буде висока інфляція, підвищення відсоткових ставок фінансовими регуляторами, скорочення обсягу інвестицій і порушення ланцюжків поставок через війну в Україні. Зокрема, Фонд звертає увагу на хвилю турбулентності світових фінансових ринків, яку запустило банкрутство американського Silicon Valley Bank, продовживши проблеми швейцарського Credit Suisse, приєднаного до UBS.

Щодо України, то згідно з оновленим прогнозом, економіка України цьогоріч зросте на 0,5% після падіння на 29,2% у 2022 році, а у 2024 році - зросте на 3,5%. У січні Світовий банк очікував більш швидкого зростання: на 3,3% у 2023 році і на 4,1% - у 2024-му. МВФ у квітневій доповіді щодо України дав прогноз зниження ВВП цього року на 3%. При цьому інфляція за прогнозом також знизиться з 26,6% до 20,0% у 2023 році.