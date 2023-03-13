Наличный курс приближается к официальному. Как долго продлится баланс на валютном рынке

Дефицита валюты нет. На наличном рынке стабильный приток доллара от вкладчиков, которые получают на руки валютные депозиты, а на межбанке ситуацию жестко контролирует НБУ.

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Гривна продолжает отыгрывать свои позиции. К 12 марта наличный курс продажи национальной валюты составил 37,7 грн/$ , а курс покупки опустился до 36,96 грн/$ . Оценки финансовых аналитиков свидетельствуют о том, что в краткосрочной перспективе гривна должна удержаться в таком коридоре.

"Следующая неделя (13-17 марта – ред.) будет мало чем отличаться от первой половины месяца. Разумеется, мы предполагаем незначительные колебания на уровне 0,3 грн за 1 долл. и до 0,5 грн за 1 евро, но они будут происходить в указанных границах, без резких скачков и падений", – прогнозирует Герман Марченко, директор департамента казначейства COMINBANK.

То есть, ориентир на последующие дни – 37-38 грн/$ и 40-41 грн/€ .

Конвертационные депозиты сделали свое дело

Планомерное укрепление гривны можно объяснить двумя ключевыми факторами. Первый – это выравнивание спроса и предложения на наличном рынке. Если смотреть на данные Национального банка, то за февраль население купило 1,19 млрд долл., а продало 0,99 млрд долл .

Объем операций по покупке и продаже валюты физлицами

Данные НБУ

Активность продавцов с начала 2022 года значительно выросла. При этом происходит смещение спроса на валюту на безналичный рынок. Ежемесячно физлица приобретают порядка полумиллиарда долларов именно в безналичной форме.

Эта тенденция связана с тем, что украинцы еще с осени 2022 года охотно размещают средства на депозитах, которые банки открывают под покупку валюты. Напомним: в случае приобретения безналичных доллара либо евро (например, путем конвертации с гривневой карты), купленную сумму валюты нужно положить на депозит сроком минимум на три месяца.

"Такие конвертационные депозиты получили большую популярность и с их помощью НБУ смог перебалансировать спрос на безналичный рынок", – говорит экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза.

После окончания срока депозита вкладчик снимает с него валюту и меняет ее на гривну, что позволяет "сбить" давление на наличном рынке и способствует укреплению курса.

Второй фактор – меры, которые предпринимает Нацбанк для сдерживания гривневой массы, чтобы она не попадала на валютный рынок. НБУ пытается расшевелить банки и стимулировать их выводить средства из депсертификатов. Именно для этого Нацбанк ввел специальные бенчмарк-ОВГЗ, за счет которых банки могут покрывать до 50% обязательных резервов, и дополнительно с 11 марта ужесточил требования к резервированию по гривневым и валютным счетам.

Как объяснил глава НБУ Андрей Пышный, подобные шаги приведут к сокращению пассивных доходов банков и заставят банкиров поднимать ставки по депозитам. Повышение процентных ставок позволит привлечь деньги населения на срочные счета. Потому что средства, которые находятся на бессрочных счетах, в любой момент могут оказаться на валютном рынке и спровоцировать всплеск спроса на наличную валюту. А значит, это явный риск девальвации. К слову, за январь доля средств населения на счетах до востребования сократилась с 65% до 63,5% . Но самыми показательными месяцами, которые покажут, сработала задумка НБУ или нет, станут именно февраль и март.

Продавцов все больше, но без Нацбанка не обойтись

На безналичном рынке ситуация чуть менее оптимистичная, поскольку его состояние сильно зависит от интервенций НБУ. "Национальный банк вынужден тратить на интервенции порядка 2,6-3 млрд долл. ежемесячно. Только таким образом он может удержать гривну на межбанке от девальвации и снизить давление на курс", – объясняет Григорий Кукуруза.

Справедливости ради заметим, что в феврале сумма, которую продал Нацбанк на поддержание курса из своих резервов, сократилась до 2,5 млрд долл. с 3,1 млрд долл. в январе и 3,2 млрд долл. в декабре 2022 года . Кроме того, на безналичном рынке стало больше продавцов. Прежде всего это аграрии, которые продают валюту из своих запасов для финансирования новой посевной.

Объем интервенций НБУ

Данные НБУ

"В Украине наблюдается более или менее стабильная в экономическом плане ситуация, – набирает обороты сезонная бизнес-активность, – что очень важно в условиях войны", – комментирует Герман Марченко.

Но этого все равно недостаточно, чтобы перекрыть спрос на валюту. Поэтому аналитики считают, что в ближайшие 3-6 месяцев (и это как минимум) межбанк без интервенций НБУ прожить не сможет.

С другой стороны, пока Украина исправно получает международную помощь, у Нацбанка будет хватать возможностей для того, чтобы тратить порядка 3 млрд долл. ежемесячно на нужды межбанка. Например, за январь-февраль объем финансовой поддержки из-за рубежа превысил 6,3 млрд долл. Правда, золотовалютные резервы в феврале по сравнению с январем сократились c 30 млрд долл. до 28 млрд долл . Это связано с выплатами по долгам, которые производила Украина в феврале.

Международные резервы Национального банка

Данные НБУ

В целом же, каких-то резких движений не межбанке не предвидится, потому что предпосылки для того, чтобы НБУ снижал официальный курс (его текущий уровень 36,57 грн/$), пока что отсутствуют.