Готівковий курс наближається до офіційного. Як довго триватиме баланс на валютному ринку

Дефіциту валюти немає. На готівковому ринку стабільний приплив доларів від вкладників, які отримують на руки валютні депозити, а на міжбанку ситуацію жорстко контролює НБУ.

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Гривня продовжує відігравати свої позиції. 12 березня готівковий курс продажу національної валюти становив 37,7 грн/ , а курс купівлі опустився до 36,96 грн/$ . Оцінки фінансових аналітиків свідчать про те, що у короткостроковій перспективі гривня має утриматися у такому коридорі.

"Наступний тиждень (13-17 березня – ред.) мало чим відрізнятиметься від першої половини місяця. Зрозуміло, ми передбачаємо незначні коливання на рівні 0,3 грн за 1 дол. і до 0,5 грн за 1 євро, але вони відбуватимуться у зазначених кордонах, без різких стрибків та падінь", – прогнозує Герман Марченко, директор департаменту казначейства COMINBANK.

Тобто, орієнтир на наступні дні – 37-38 грн/$ та 40-41 грн/€ .

Конвертаційні депозити зробили свою справу

Планомірне зміцнення гривні можна пояснити двома ключовими факторами. Перший – це вирівнювання попиту та пропозиції на готівковому ринку. Якщо дивитися на дані Національного банку, то за лютий населення купило 1,19 млрд дол., а продало 0,99 млрд дол .

Обсяг операцій з купівлі та продажу валюти фізособами

Дані НБУ

Активність продавців із початку 2022 року значно зросла. При цьому відбувається зміщення попиту на валюту на безготівковий ринок. Щомісяця фізособи купують близько півмільярда доларів саме у безготівковій формі.

Ця тенденція пов'язана з тим, що українці ще з осені 2022 року охоче розміщують кошти на депозитах, які банки відкривають для купівлі валюти. Нагадаємо: у разі придбання безготівкових долара або євро (наприклад, шляхом конвертації з гривневої картки) куплену суму валюти потрібно покласти на депозит строком мінімум на три місяці.

"Такі конвертаційні депозити здобули велику популярність і за їх допомогою НБУ зміг перебалансувати попит на безготівковий ринок", – каже економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза.

Після закінчення терміну депозиту вкладник знімає з нього валюту та обмінює її на гривню, що дозволяє "збити" тиск на готівковому ринку та сприяє зміцненню курсу.

Другий фактор – заходи, які вживає Нацбанк для стримування гривневої маси, щоб вона не потрапляла на валютний ринок. НБУ намагається розворушити банки та стимулювати їх виводити кошти з депсертифікатів. Саме для цього Нацбанк запровадив спеціальні бенчмарк-ОВДП, за рахунок яких банки можуть покривати до 50% обов'язкових резервів, та додатково з 11 березня посилив вимоги до резервування за гривневими та валютними рахунками.

Як пояснив голова НБУ Андрій Пишний, подібні кроки призведуть до скорочення пасивних доходів банків і змусять банкірів піднімати ставки за депозитами. Підвищення відсоткових ставок дозволить залучити кошти населення строкові рахунки. Тому що кошти, які знаходяться на безстрокових рахунках, у будь-який момент можуть опинитися на валютному ринку та спровокувати сплеск попиту на готівкову валюту. Отже, це явний ризик девальвації. До речі, за січень частка коштів населення на рахунках до запитання скоротилася з 65% до 63,5% . Але стануть саме лютий та березень покажуть, спрацював задум НБУ чи ні.

Продавців все більше, але без Нацбанку не обійтися

На безготівковому ринку ситуація трохи менш оптимістична, оскільки його стан залежить від інтервенцій НБУ. "Національний банк змушений витрачати на інтервенції близько 2,6-3 млрд дол. щомісяця. Тільки таким чином він може утримати гривню на міжбанку від девальвації та знизити тиск на курс", – пояснює Григорій Кукуруза.

Заради справедливості зауважимо, що у лютому сума, яку продав Нацбанк на підтримку курсу зі своїх резервів, скоротилася до 2,5 млрд дол. з 3,1 млрд дол. у січні та 3,2 млрд дол. у грудні 2022 року . Крім того, на безготівковому ринку побільшало продавців. Насамперед це аграрії, які продають валюту зі своїх запасів для фінансування нової посівної.

Обсяг інтервенцій НБУ

Дані НБУ

"В Україні спостерігається більш менш стабільна в економічному плані ситуація, – набирає обертів сезонна бізнес-активність, – що дуже важливо в умовах війни", – коментує Герман Марченко.

Але цього все одно замало, щоб перекрити попит на валюту. Тому аналітики вважають, що у найближчі 3-6 місяців (і це, як мінімум) міжбанк без інтервенцій НБУ прожити не зможе.

З іншого боку, поки Україна справно отримує міжнародну допомогу, Нацбанк матиме можливості для того, щоб витрачати близько 3 млрд дол. щомісяця на потреби міжбанку. Наприклад, за січень-лютий обсяг фінансової підтримки з-за кордону перевищив 6,3 млрд дол. Щоправда, золотовалютні резерви у лютому порівняно із січнем скоротилися з 30 млрд дол. до 28 млрд дол. Це пов'язано із виплатами за боргами, які здійснювала Україна у лютому.

Міжнародні резерви Національного банку

Дані НБУ

Загалом, якихось різких рухів на міжбанку не передбачається, тому що передумови для того, щоб НБУ знижував офіційний курс (його поточний рівень 36,57 грн/$), поки що відсутні.