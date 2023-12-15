Занижают стоимость товаров в десятки раз: Гетманцев рассказал, как в Украине уклоняются от налогов

Совместная аналитическая группа таможни и налоговой выявила новую схему уклонения от налогов – одна из компаний реализовала помидоры с разницей в цене импорта и реализации в 46 раз.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Украинские компании используют разные способы уклонения от уплаты налогов на миллиарды гривен. Это достигается с помощью различных схем, таких как официальная продажа только части товара, а остального – за наличные деньги через нелегальные сети без использования регистратора расчетных операций (РРО). Вместе с тем, они значительно занижают таможенную стоимость товаров при продаже "в белую".

Компания, которую "поймали" на помидорах, импортировала в 2023 году товаров на 1,32 млрд грн. При этом официально было продано товаров всего на 165 млн. грн. Разница в цене импорта и реализации – впечатляющая.

"Разница в цене импорта и реализации шокирует. Томаты – в 46 раз, картофель – в 19,3 раза, перец – в 19,2 раза", – говорится в сообщении Гетманцева.

Весь другой товар был продан за наличные деньги через нелегальные сети без РРО. Налоговый кредит бизнесмены "пытались продать путем совершения фиктивных сделок".

Такую же схему использовала другая компания, которая импортировала в 2023 году товар на 894 млн грн, а официально реализовала только половину. Разница в цене импорта и реализации белым контрагентам составила: салата – в 44 раза, перца – в 43 раза, лука – в 28,2 раза.

"Налоговый кредит с реализованного за наличку товара готовился к передаче другим компаниям путем совершения фиктивных сделок", – рассказал нардеп, отметив, что налоговая нагрузка всех этих компаний – 0%.

По словам Гетманцева, работа по выявлению цепей поставок товаров с существенным занижением налогообложения продолжается. И сейчас заблокировано уже 3,2 млрд. грн. схемного налогового кредита.