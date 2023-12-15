Занижують вартість товарів у десятки разів: Гетманцев розповів, як в Україні ухиляються від сплати податків

Спільна аналітична група митниці і податкової виявила нову схему ухилення від податків - одна з компаній реалізувала помідори з різницею у ціні імпорту і реалізації у 46 разів.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Українські компанії використовують різні способи ухилення від оплати податків на мільярди гривень. Це досягається за допомогою різних схем, таких як офіційний продаж лише частини товару, а решти – за готівку через нелегальні мережі без використання реєстратора розрахункових операцій (РРО). Разом з тим вони значно занижують митну вартість товарів при продажу "в білу".

Компанія, яку "спіймали" на помідорах, імпортувала у 2023 році товарів на 1,32 млрд грн. При цьому офіційно було продано товарів лише на 165 млн грн. Різниця у ціні імпорту і реалізації – вражаюча.

"Різниця в ціні імпорту та реалізації шокує. Томати – в 46 разів, картопля – в 19,3 рази, перець – в 19,2 рази", – йдеться у повідомленні Гетманцева.

Весь інший товар було продано за готівку через нелегальні мережі без РРО. Податковий кредит бізнесмени "намагалися продати шляхом здійснення фіктивних правочинів".

Таку ж схему використала інша компанія, яка імпортувала у 2023 році товару на 894 млн грн, а офіційно реалізувала лише половину. Різниця в ціні імпорту та реалізації білим контрагентам склала: салату – в 44 рази, перцю – в 43 рази, цибулі – в 28,2 рази.

"Податковий кредит з реалізованого за готівку товару готувався до передачі іншим компаніям шляхом вчинення фіктивних правочинів", – розповів нардеп, зазначивши, що податкове навантаження всіх цих компаній – 0%.

За словами Гетманцева, робота з виявлення ланцюгів постачання товарів із суттєвим заниженням оподаткування триває. І зараз заблоковано вже 3,2 млрд грн схемного податкового кредиту.