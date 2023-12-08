Мережу магазинів побутової техніки викрили на несплаті податків. Перед цим про візит БЕБ заявили у Comfy

Бюро економічної безпеки повідомляє, що її детективи викрили мережу магазинів побутової техніки в ухиленні від сплати податків на суму понад 57 мільйонів гривень через штучне заниження ПДВ під час продажу техніки споживачам.

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"У фіскальних чеках касири зменшували вартість товару, який підлягає оподаткуванню, та одночасно додавали до чека електронні книги, сервіси до смартфонів, планшетів, ноутбуків тощо. Оскільки вони, відповідно до Податкового кодексу України, не підлягають оподаткуванню. Загальна сума чека залишалась незмінною", - йдеться в повідмоленні.

Таким чином ритейлер занижував позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту, яка сплачується до державного бюджету. Справа розслідується за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків)

Нагадаємо, що у травні 2022 року Верховна Рада прийняла закон, яким було звільнено від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання україномовних аудіокниг.

Пільга була запроваджена для стимулювання популяризації україномовного контенту, однак на практиці, як виявило БЕБ, окремі підприємства використали її задля ухилення від сплати податків.

БЕБ навідувалося до Comfy

Зазначимо при цьому, що під час RAU Summit 2023, який відбувся 5 грудня, виступив гендиректор мережі магазинів побутової техніки та електроніки Comfy Ігор Хижняк, який поскаржився на засилля продажів iPhone взагалібез фіскальних чеків і, відповідно, сплати податків і при цьому повідомив про претензії БЕБ до його компанії.

"Що роблять правоохоронні органи, які мають впливати на чорний ринок? Не повірите: вони приходять до Comfy. Два тижні тому – в розпал "чорної п'ятниці", максимально пікових продажів – до нас завітали з БЕБ. Я таке два рази проходив. Один раз при Януковичі, тоді це були "квіточки". Бо так, як зараз поводяться співробітники БЕБ, – свинство та нахабство. Лякають і блокують людей, півтори години не показують ухвалу. Просто треш", - цитувало його видання Mind.ua.

За словами керівника компанії, минулого року вона сплатила 750 мільйонів гривень податків, а цього року – приблизно 1 мільярд гривень. Хижняк висловив здивування тим, що у БЕБ є "запитання" до сплати податків Comfy при тому, що їх немає у "великої четвірки" (Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG) компаній, які рітейлера аудіюють.