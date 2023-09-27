Компанію-партнера Uber в Україні викрили на несплаті 40 мільйонів гривень податків

Бюро економічної безпеки викрило підприємство-партнера всесвітньо відомої платформи пасажирських перевезень на ухиленні від сплати 40 мільйонів гривень податку. Про це повідомляють в самому БЕБ, департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції та Офісі генерального прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у справі.

Йдеться про компанію, зареєстровану в Україні для обслуговування представництва сервісу таксі та оплати праці водіїв. Як уточнює з посиланням на свої джерела серед правоохоронців видання "Економічна правда", це партнер американської Uber Technologies.

За даними слідства, директорка фірми, її спільник та головний бухгалтер використовуючи реквізити фізичної особи-підприємця, не сплачували податки до державного бюджету України з коштів, які надходили на рахунки ФОП за перевезення пасажирів.

Як пояснюють правоохоронці, гроші, отримані водіями від перевезень, надходили напряму на електронні гаманці Uber, а потім вже за відрахуванням комісії зараховувалися на рахунки підприємства фігурантки для оплати роботи водіїв партнерів та утримання представництва.

Надалі ці кошти у незаконний спосіб переводилися в готівку за допомогою підконтрольних фігурантам ФОП в якості оплати за надання неіснуючих інформаційних посередницьких послуг.

Також детективи встановили, що за 2019, 2021 та 2022 роки компанія не подавала жодних податкових звітів. Це призвело до заниження та фактичного ненадходження до бюджету майже 40 мільйонів гривеньн податків і зборів.

На підставі зібраних доказів двом фізичним особам-підприємцям та головному бухгалтеру товариства повідомили підозру за частиною 3 статті 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу.

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