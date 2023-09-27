Компанию-партнера Uber в Украине разоблачили на неуплате 40 миллионов гривен налогов

Бюро экономической безопасности разоблачило предприятие-партнера всемирно известной платформы пассажирских перевозок на уклонении от уплаты 40 миллионов гривен налога. Об этом сообщают в самом БЭБ, департаменте стратегических расследований Нацполиции и Офисе генерального прокурора, осуществляющего процессуальное руководство по делу.

Речь идет о компании, зарегистрированной в Украине для обслуживания представительства сервиса такси и оплаты труда водителей. Как уточняет со ссылкой на свои источники среди стражей порядка издание "Экономическая правда", это партнер американской Uber Technologies.

По данным следствия, директор фирмы, ее сообщник и главный бухгалтер, используя реквизиты физического лица-предпринимателя, не платили налоги в государственный бюджет Украины с средств, поступавших на счета ФЛП за перевозку пассажиров.

Как объясняют правоохранители, деньги, полученные водителями от перевозок, поступали напрямую на электронные кошельки Uber, а затем уже за вычетом комиссии зачислялись на счета предприятия фигурантки для оплаты работы водителей-партнеров и содержание представительства.

В дальнейшем эти средства незаконным способом обналичивались с помощью подконтрольных фигурантам ФЛП в качестве оплаты за предоставление несуществующих информационных посреднических услуг.

Также детективы установили, что за 2019, 2021 и 2022 годы компания не подавала никаких налоговых отчетов. Это привело к занижению и фактическому непоступлению в бюджет почти 40 миллионов гривен налогов и сборов.

На основании собранных доказательств двум физическим лицам-предпринимателям и главному бухгалтеру общества сообщили о подозрении по части 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса.

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