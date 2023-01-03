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Категория
Преступность
Дата публикации

БЭБ разоблачила группу лиц, проконвертировавших 50 млн грн через службу такси

БЭБ разоблачила группу лиц, проконвертировавших 50 млн грн через службу такси

Детективы ТУ Бюро экономической безопасности в Киеве и Киевской области разоблачили группу лиц, незаконно конвертировавших средства через одну из служб такси, функционирующих на территории столицы.

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Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Отмечается, что злоумышленники создали группу предприятий, которые оформляли лизинг транспортных средств и передавали их в пользование водителям такси.

Средства от деятельности по перевозке пассажиров использовали для незаконной конвертации безналичных средств в наличные деньги не отражая ее в учетных документах.

В результате таких действий был безосновательно сформирован искусственный налоговый кредит и проконвертировано более 50 млн. грн.

"По результатам 4 санкционированных обысков офисных помещений и адресов проживания фигурантов изъяты финансово-хозяйственные документы, черновые записи, более 10 печатей и штампов подконтрольных субъектов хозяйственной деятельности, компьютерная техника, серверное оборудование", - сообщили в БЭБ.

Напомним, недавно детективы БЭБ разоблачили во Львове компанию известного бизнесмена, совместно с группой предприятий задействованную в преступной схеме незаконного возмещения НДС. Государству нанесен ущерб почти на 35,4 млн грн.

Автор:
Светлана Манько