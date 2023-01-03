БЭБ разоблачила группу лиц, проконвертировавших 50 млн грн через службу такси

Детективы ТУ Бюро экономической безопасности в Киеве и Киевской области разоблачили группу лиц, незаконно конвертировавших средства через одну из служб такси, функционирующих на территории столицы.

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Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Отмечается, что злоумышленники создали группу предприятий, которые оформляли лизинг транспортных средств и передавали их в пользование водителям такси.

Средства от деятельности по перевозке пассажиров использовали для незаконной конвертации безналичных средств в наличные деньги не отражая ее в учетных документах.

В результате таких действий был безосновательно сформирован искусственный налоговый кредит и проконвертировано более 50 млн. грн.

"По результатам 4 санкционированных обысков офисных помещений и адресов проживания фигурантов изъяты финансово-хозяйственные документы, черновые записи, более 10 печатей и штампов подконтрольных субъектов хозяйственной деятельности, компьютерная техника, серверное оборудование", - сообщили в БЭБ.

Напомним, недавно детективы БЭБ разоблачили во Львове компанию известного бизнесмена, совместно с группой предприятий задействованную в преступной схеме незаконного возмещения НДС. Государству нанесен ущерб почти на 35,4 млн грн.