Сеть магазинов бытовой техники разоблачили на неуплате налогов. Перед этим о визите БЭБ заявили в Comfy

Бюро экономической безопасности сообщает, что ее детективы разоблачили сеть магазинов бытовой техники в уклонении от уплаты налогов на сумму более 57 миллионов гривен через искусственное занижение НДС при продаже техники потребителям.

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"В фискальных чеках кассиры уменьшали стоимость подлежащего налогообложению товара и одновременно добавляли к чеку электронные книги, сервисы к смартфонам, планшетам, ноутбукам и так далее - поскольку они, согласно Налоговому кодексу Украины, не подлежат налогообложению. Общая же сумма чека оставалась неизменной", – говорится в сообщении.

Таким образом ритейлер занижал положительное значение разницы между суммой налогового обязательства и суммой налогового кредита, уплачиваемой в государственный бюджет. Дело расследуется по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов)

Напомним, что в мае 2022 года Верховная Рада приняла закон, которым были освобождены от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке украиноязычных аудиокниг.

Льгота была введена для стимулирования популяризации украиноязычного контента, однако на практике, как выявило БЭБ, отдельные предприятия использовали ее для уклонения от уплаты налогов.

БЭБ наведывалось в Comfy

Отметим при этом, что в ходе состоявшегося 5 декабря RAU Summit 2023 выступил гендиректор сети магазинов бытовой техники и электроники Comfy Игорь Хижняк, который пожаловался на засилье продаж iPhone вообще без фискальных чеков и, соответственно, уплаты налогов и при этом сообщил о претензиях БЭБ к его компании.

"Что делают правоохранительные органы, которые должны влиять на черный рынок? Не поверите: они приходят в Comfy. Две недели назад - в разгар "черной пятницы", максимально пиковых продаж - нас посетило БЭБ. Я такое два раза проходил. Один раз при Януковиче, но тогда это были "цветочки". Ибо то, как сейчас ведут себя сотрудники БЭБ, это свинство и наглость. Пугают и блокируют людей, полтора часа не показывают постановление. Просто трэш", - цитировало его издание Mind.ua.

По словам руководителя компании, в прошлом году она уплатила 750 миллионов гривен налогов, а в этом году – около 1 миллиарда гривен. Хижняк выразил удивление тем, что у БЭБ есть "вопросы" к уплате налогов Comfy при том, что их нет у "большой четверки" (Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG) компаний, которые ритейлера аудируют.