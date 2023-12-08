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Сеть магазинов бытовой техники разоблачили на неуплате налогов. Перед этим о визите БЭБ заявили в Comfy
Бюро экономической безопасности сообщает, что ее детективы разоблачили сеть магазинов бытовой техники в уклонении от уплаты налогов на сумму более 57 миллионов гривен через искусственное занижение НДС при продаже техники потребителям.
"В фискальных чеках кассиры уменьшали стоимость подлежащего налогообложению товара и одновременно добавляли к чеку электронные книги, сервисы к смартфонам, планшетам, ноутбукам и так далее - поскольку они, согласно Налоговому кодексу Украины, не подлежат налогообложению. Общая же сумма чека оставалась неизменной", – говорится в сообщении.
Таким образом ритейлер занижал положительное значение разницы между суммой налогового обязательства и суммой налогового кредита, уплачиваемой в государственный бюджет. Дело расследуется по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов)
Напомним, что в мае 2022 года Верховная Рада приняла закон, которым были освобождены от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке украиноязычных аудиокниг.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Льгота была введена для стимулирования популяризации украиноязычного контента, однако на практике, как выявило БЭБ, отдельные предприятия использовали ее для уклонения от уплаты налогов.
БЭБ наведывалось в Comfy
Отметим при этом, что в ходе состоявшегося 5 декабря RAU Summit 2023 выступил гендиректор сети магазинов бытовой техники и электроники Comfy Игорь Хижняк, который пожаловался на засилье продаж iPhone вообще без фискальных чеков и, соответственно, уплаты налогов и при этом сообщил о претензиях БЭБ к его компании.
"Что делают правоохранительные органы, которые должны влиять на черный рынок? Не поверите: они приходят в Comfy. Две недели назад - в разгар "черной пятницы", максимально пиковых продаж - нас посетило БЭБ. Я такое два раза проходил. Один раз при Януковиче, но тогда это были "цветочки". Ибо то, как сейчас ведут себя сотрудники БЭБ, это свинство и наглость. Пугают и блокируют людей, полтора часа не показывают постановление. Просто трэш", - цитировало его издание Mind.ua.
По словам руководителя компании, в прошлом году она уплатила 750 миллионов гривен налогов, а в этом году – около 1 миллиарда гривен. Хижняк выразил удивление тем, что у БЭБ есть "вопросы" к уплате налогов Comfy при том, что их нет у "большой четверки" (Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG) компаний, которые ритейлера аудируют.