Украинцы зарегистрировали более 600 тысяч ФЛП на портале "Дія"

По состоянию на 23 июля украинцы зарегистрировали более 600 тысяч физических лиц-предпринимателей через портал “Дія”. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Министр добавил, что наиболее популярными сферами для новых ФЛП являются ІТ, интернет-магазины и салоны красоты.

Напомним, регистрация ФЛП через портал "Дія" осуществляется в несколько шагов. Сначала необходимо нажать кнопку "Подать заявление" и войти или зарегистрироваться в кабинете гражданина.

Далее следует заполнить онлайн-форму, указав необходимую информацию для регистрации ФЛП и подписать заявление электронной подписью. После этого заявление будет автоматически отправлено в Единый государственный реестр (ЕГР) для регистрации ФЛП без необходимости обращаться к регистратору.

Если выбрана система налогообложения, соответствующие данные автоматически включаются в заявление, которое затем направляется в налоговую службу по месту регистрации.

Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина в разделе "Услуги — Заказанные услуги". По завершении регистрации на указанную электронную почту поступит сообщение о результате.

Количество ФЛП в Украине увеличилось на 11,4% за год

За последний год количество зарегистрированных ФЛП в Украине выросло на 170 тысяч, достигнув 1,66 миллиона. Наибольший прирост наблюдался в Киевской, Волынской и Ровенской областях, в то время как в Луганской и Херсонской областях количество предпринимателей уменьшилось.

Наиболее популярными сферами деятельности ФЛП являются компьютерное программирование (9,1%), розничная торговля продуктами питания и напитками (5,4%), другие виды розничной торговли (4,4%), парикмахерские и косметические услуги (4,3%)., а также розничная торговля по лоткам и на рынках (3,7%).

Несмотря на положительную динамику регистрации, за первые полгода 2024 года в Украине прекратили деятельность почти 92 тысяч ФЛП, что на 54% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Лидерами по количеству закрытых ФЛП стали Киев, Харьков, Одесса, Днепр и Львов.

Среди причин закрытия бизнеса называют войну и распространение практики использования ФЛП для налоговой оптимизации.

Однако, по словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, несмотря на разные причины, побуждающие бизнес прекратить свою деятельность, общее количество физических лиц-предпринимателей и компаний в Украине демонстрирует рост. За первые шесть месяцев 2024 года было закрыто 92 тысячи ФЛП, но в то же времязарегистрировано 148,5 тысячи новых ФЛП, что свидетельствует, прежде всего, о возобновлении экономической активности в стране.

Гетманцев считает, что ускорение закрытия бизнеса – это объективный процесс, обусловленный прежде войной, а также распространением практик использования ФЛП/компаний для целей налоговой оптимизации.