Українці зареєстрували понад 600 тисяч ФОПів на порталі “Дія”

Станом на 23 липня українці зареєстрували більше 600 тисяч фізичних осіб-підприємців через портал “Дія”. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр додав, що найбільш популярними сферами для нових ФОП є ІТ, інтернет-магазини та салони краси.

Нагадаємо, реєстрація ФОП через портал "Дія" здійснюється в кілька кроків. Спочатку необхідно натиснути кнопку "Подати заяву" та увійти або зареєструватися у кабінеті громадянина.

Далі слід заповнити онлайн-форму, вказавши необхідну інформацію для реєстрації ФОП, та підписати заяву електронним підписом. Після цього заява буде автоматично надіслана до Єдиного державного реєстру (ЄДР) для реєстрації ФОП без необхідності звертатися до реєстратора.

Якщо обрано систему оподаткування, відповідні дані автоматично включаються до заяви, яка потім надсилається до податкової служби за місцем реєстрації.

Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина у розділі "Послуги — Замовлені послуги". Після завершення реєстрації на вказану електронну пошту надійде повідомлення про результат.

Кількість ФОП в Україні збільшилась на 11,4% за рік

За останній рік кількість зареєстрованих ФОП в Україні зросла на 170 тисяч, досягнувши 1,66 мільйона. Найбільший приріст спостерігався у Київській, Волинській та Рівненській областях, тоді як у Луганській та Херсонській областях кількість підприємців зменшилася.

Найпопулярнішими сферами діяльності ФОП є комп'ютерне програмування (9,1%), роздрібна торгівля продуктами харчування та напоями (5,4%), інші види роздрібної торгівлі (4,4%), перукарські та косметичні послуги (4,3%), а також роздрібна торгівля з лотків і на ринках (3,7%).

Незважаючи на позитивну динаміку реєстрації, за перші півроку 2024 року в Україні припинили діяльність майже 92 тисячі ФОП, що на 54% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Лідерами за кількістю закритих ФОП стали Київ, Харків, Одеса, Дніпро та Львів.

Серед причин закриття бізнесу називають війну та поширення практики використання ФОП для податкової оптимізації.

Проте, за словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, незважаючи на різні причини, які спонукають бізнес припинити свою діяльність, загальна кількість фізичних осіб-підприємців та компаній в Україні демонструє зростання. За перші шість місяців 2024 року було закрито 92 тисячі ФОП, але водночас зареєстровано 148,5 тисяч нових ФОП, що свідчить, перш за все, про відновлення економічної активності в країні.

Гетманцев вважає, що пришвидшення закриття бізнесу – це об’єктивний процес, обумовлений насамперед війною, а також поширенням практик використання ФОП/компаній для цілей податкової оптимізації.