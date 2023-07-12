Android-устройства могут получить умный режим полета: он будет включаться самостоятельно

Компания Google, которой принадлежит операционная система Android, подала заявку на патентование умной активации режима полета. Фирма работает над тем, чтобы он включался в самолете автоматически. Об этом пишет Phone Arena.

Предполагается, что датчики на устройстве будут определять, что человек летит в самолете, отслеживая изменения ускорения и скорости, падение давления и прослушивая определенные звуки. Также будут учитываться ультразвуковые сигналы маяка самолета, разные радиосигналы и контекстуальные факторы, такие как бронирование путешествий и статус регистрации.

Когда гаджет определяет полет, соответствующий режим активируется автоматически. Целью этого является отключить радиосигналы на устройстве, сохраняя подключение к Bluetooth и сети Wi-Fi самолета.

Визуализация работы умного режима полета. Фото: Google / World Intellectual Property Organization

В настоящее время как на Android, так и на iOS, при включении режима полета выключается вся связь, в частности Wi-Fi и Bluetooth. Однако доступ к последним можно получить, если активизировать их отдельно после включения режима полета.

Зачем нужен режим полета?

Режим полета (авиарежим) отключает беспроводную передачу данных на гаджете. При активации режима нельзя звонить, отправлять или получать SMS-сообщения, а также использовать GPS.

Это необходимо, чтобы сигнал устройства не создавал помех для датчиков самолета и связи пилотов с диспетчерами.

Что касается WiFi, то он также автоматически отключается, но все больше авиакомпаний предлагают доступ к интернету на борту самолета. Bluetooth же во время полета может понадобиться, например, для подключения беспроводных наушников.

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