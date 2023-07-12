Android-пристрої можуть отримати розумний режим польоту: він умикатиметься самостійно

Компанія Google, якій належить операційна система Android, подала заявку на патентування розумної активації режиму польоту. Фірма працює над тим, щоб він вмикався в літаку автоматично. Про це пише Phone Arena.

Передбачається, що датчики на пристрої визначитимуть, що людина летить у літаку, відстежуючи зміни прискорення та швидкості, падіння тиску та прослуховуючи певні звуки. Також враховуватимуться ультразвукові сигнали маяка літака, різні радіосигнали й контекстуальні фактори, такі як бронювання подорожей і статус реєстрації.

Коли ґаджет визначатиме політ, відповідний режим активуватиметься автоматично. Метою цього є відключити радіосигнали на пристрої, зберігаючи підключення до Bluetooth і мережі Wi-Fi літака.

Візуалізація роботи розумного режиму польоту. Фото: Google / World Intellectual Property Organization

Наразі як на Android, так і на iOS, при ввімкненні режиму польоту вимикається весь звʼязок, зокрема Wi-Fi і Bluetooth. Однак доступ до останніх можна отримати, якщо активізувати їх окремо після ввімкнення режиму польоту.

Навіщо потрібен режим польоту?

Режим польоту (авіарежим) вимикає бездротову передачу даних на ґаджеті. При активації режиму не можна телефонувати, надсилати або отримувати SMS-повідомлення, а також використовувати GPS.

Це необхідно, щоб сигнал пристрою не створював перешкод для датчиків літака та зв’язку пілотів із диспетчерами.

Що стосується WiFi, то він також автоматично вимикається, але все більше авіакомпаній пропонують доступ до інтернету на борту літака. А Bluetooth під час польоту може знадобитися, наприклад, для підключення бездротових навушників.

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