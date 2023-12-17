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Гаджеты
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Asus выпустила защищенный мини-компьютер, который разрабатывала Intel (ФОТО)

Asus NUC 13 Rugged, мини-компьютер
Asus NUC 13 Rugged. Фото: Asus

Компания Asus представила безвентиляторный и пыленепроницаемый мини-ПК Asus NUC 13 Rugged. Об этом пишет Gizmochina.

Ранее устройство было известно как Intel NUC 13 Rugged, однако Intel закрыла свое подразделение NUC, после чего разработку и распространение компьютеров под этим брендом взяла на себя Asus.

Компьютер создан для строгих условий и может функционировать при температуре внешней среды от 0 до 50 градусов Цельсия.

Он работает на основе процессоров Intel Alder Lake-N, включая такие варианты, как Intel Processor N50, Atom x7211E и Atom x7425E.

NUC 13 Rugged доступен в двух размерах: модель Short оснащена 6-ваттным чипом Intel N50, а модель Tall предназначена для процессоров до 12 Вт (Atom x7211E и Atom x7425E). При этом на корпусе второй расположены также решетки для пассивного охлаждения и наружные антенны.

Фото 2 — Asus выпустила защищенный мини-компьютер, который разрабатывала Intel (ФОТО)
Asus NUC 13 Rugged. Фото: Asus
Фото 3 — Asus выпустила защищенный мини-компьютер, который разрабатывала Intel (ФОТО)
Asus NUC 13 Rugged. Фото: Asus
Фото 4 — Asus выпустила защищенный мини-компьютер, который разрабатывала Intel (ФОТО)
Asus NUC 13 Rugged. Фото: Asus
Фото 5 — Asus выпустила защищенный мини-компьютер, который разрабатывала Intel (ФОТО)
Asus NUC 13 Rugged. Фото: Asus

Устройство поддерживает до 16 ГБ DDR5 памяти и различные варианты хранения, включая слоты M.2 2280 и M.2 3042. Система также предлагает дополнительный накопитель eMMC на 64 ГБ.

Набор портов состоит из:

  • двух USB 3.2 Gen 1 Type-A;
  • двух USB 2.0 Type-A;
  • двух HDMI 2;
  • двух RJ45;
  • разъема для питания.

Информация о ценах и доступности NUC 13 Rugged отсутствует, однако корпоративные клиенты могут запросить соответствующие данные на официальной странице продукта.

Автор:
Артем Ющенко