Asus выпустила защищенный мини-компьютер, который разрабатывала Intel (ФОТО)

Компания Asus представила безвентиляторный и пыленепроницаемый мини-ПК Asus NUC 13 Rugged. Об этом пишет Gizmochina.

Ранее устройство было известно как Intel NUC 13 Rugged, однако Intel закрыла свое подразделение NUC, после чего разработку и распространение компьютеров под этим брендом взяла на себя Asus.

Компьютер создан для строгих условий и может функционировать при температуре внешней среды от 0 до 50 градусов Цельсия.

Он работает на основе процессоров Intel Alder Lake-N, включая такие варианты, как Intel Processor N50, Atom x7211E и Atom x7425E.

NUC 13 Rugged доступен в двух размерах: модель Short оснащена 6-ваттным чипом Intel N50, а модель Tall предназначена для процессоров до 12 Вт (Atom x7211E и Atom x7425E). При этом на корпусе второй расположены также решетки для пассивного охлаждения и наружные антенны.

Asus NUC 13 Rugged. Фото: Asus Asus NUC 13 Rugged. Фото: Asus Asus NUC 13 Rugged. Фото: Asus Asus NUC 13 Rugged. Фото: Asus

Устройство поддерживает до 16 ГБ DDR5 памяти и различные варианты хранения, включая слоты M.2 2280 и M.2 3042. Система также предлагает дополнительный накопитель eMMC на 64 ГБ.

Набор портов состоит из:

двух USB 3.2 Gen 1 Type-A;

двух USB 2.0 Type-A;

двух HDMI 2;

двух RJ45;

разъема для питания.

Информация о ценах и доступности NUC 13 Rugged отсутствует, однако корпоративные клиенты могут запросить соответствующие данные на официальной странице продукта.