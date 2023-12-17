Asus випустила захищений мінікомпʼютер, який розробляла Intel (ФОТО)

Компанія Asus представила безвентиляторний і пилонепроникний мініПК Asus NUC 13 Rugged. Про це пише Gizmochina.

Раніше пристрій був відомий як Intel NUC 13 Rugged, однак Intel закрила свій підрозділ NUC, після чого розробку та розповсюдження комп’ютерів під цим брендом взяла на себе Asus.

Компʼютер створений для суворих умов й може функціонувати за температури зовнішнього середовища від 0 до 50 градусів за Цельсієм.

Він працює на основі процесорів Intel Alder Lake-N, включаючи такі варіанти як Intel Processor N50, Atom x7211E та Atom x7425E.

NUC 13 Rugged доступний у двох розмірах: модель Short оснащена 6-ватним чипом Intel N50, а модель Tall призначена для процесорів до 12 Вт (Atom x7211E та Atom x7425E). При цьому на корпусі другої розташовані також решітки для пасивного охолодження й зовнішні антени.

Asus NUC 13 Rugged. Фото: Asus Asus NUC 13 Rugged. Фото: Asus Asus NUC 13 Rugged. Фото: Asus Asus NUC 13 Rugged. Фото: Asus

Пристрій підтримує до 16 ГБ пам’яті DDR5 і різноманітні варіанти зберігання, включаючи слоти M.2 2280 і M.2 3042. Система також пропонує додатковий накопичувач eMMC на 64 ГБ.

Набір портів складається з:

двох USB 3.2 Gen 1 Type-A;

двох USB 2.0 Type-A;

двох HDMI 2;

двох RJ45;

розʼєму для живлення.

Інформації про ціни та доступність NUC 13 Rugged немає, однак корпоративні клієнти можуть запитати відповідні дані на офіційній сторінці продукту.