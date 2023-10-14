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Для поклонников ретро. Выпущена кнопочная "раскладушка" с Android 13 и 48-мегапиксельной камерой (ФОТО)

Mode 1 RETRO II, смартфоны
Mode 1 RETRO II. Фото: P-UP World

Японская компания P-UP World выпустила смартфон Mode 1 RETRO II, напоминающий телефоны-"раскладушки" 2005-2010 годов. Об этом пишет IT Home.

Устройство работает под управлением операционной системы Android 13, имеет все сервисы Google, а также датчик распознавания отпечатков пальцев.

Смартфон оснащен сенсорным экраном диагональю 3,5 дюйма с разрешением 1440×720 пикселей.

Фото 2 — Для поклонников ретро. Выпущена кнопочная "раскладушка" с Android 13 и 48-мегапиксельной камерой (ФОТО)
Mode 1 RETRO II. Фото: P-UP World
Фото 3 — Для поклонников ретро. Выпущена кнопочная "раскладушка" с Android 13 и 48-мегапиксельной камерой (ФОТО)
Mode 1 RETRO II. Фото: P-UP World

Процессор аппарата – это SoC MediaTek Helio G85, работающий в сочетании с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ основной памяти. Также имеется поддержка microSD-карты.

Фронтальная камера имеет 13 мегапикселей, основная – 48 мегапикселей.

Емкость аккумулятора составляет 2500 мА·ч, он заряжается через порт USB-C. Вес устройства – 145 граммов.

Mode 1 RETRO II будет продаваться в Японии за 29 800 иен (около 200 долларов).

Автор:
Артем Ющенко