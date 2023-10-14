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Для шанувальників ретро. Випущено кнопкову "розкладачку" із Android 13 та 48-мегапіксельною камерою (ФОТО)

Mode 1 RETRO II, смартфони
Mode 1 RETRO II. Фото: P-UP World

Японська компанія P-UP World випустила смартфон Mode 1 RETRO II, який нагадує телефони-"розкладачки" 2005-2010 років. Про це пише IT Home.

Цей пристрій працює під управлінням операційної системи Android 13 , має всі сервіси Google, а також датчик розпізнавання відбитків пальців.

Смартфон оснащено сенсорним екраном діагоналлю 3,5 дюйма з роздільною здатністю 1440 × 720 пікселів.

Фото 2 — Для шанувальників ретро. Випущено кнопкову "розкладачку" із Android 13 та 48-мегапіксельною камерою (ФОТО)
Mode 1 RETRO II. Фото: P-UP World
Фото 3 — Для шанувальників ретро. Випущено кнопкову "розкладачку" із Android 13 та 48-мегапіксельною камерою (ФОТО)
Mode 1 RETRO II. Фото: P-UP World

Процесор апарата – це SoC MediaTek Helio G85, який працює в поєднанні з 4 ГБ оперативної та 64 ГБ основної памʼяті. Також є підтримка microSD-карти.

Фронтальна камера має 13 мегапікселів, основна – 48 мегапікселів. 

Ємність акумулятора становить 2500 мА·год, він заряджається через порт USB-C. Важить пристрій 145 грамів.

Mode 1 RETRO II продаватиметься в Японії за 29 800 єн (близько 200 доларів).

Автор:
Артем Ющенко