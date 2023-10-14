- Категорія
- Гаджети
- Дата публікації
-
Для шанувальників ретро. Випущено кнопкову "розкладачку" із Android 13 та 48-мегапіксельною камерою (ФОТО)
Японська компанія P-UP World випустила смартфон Mode 1 RETRO II, який нагадує телефони-"розкладачки" 2005-2010 років. Про це пише IT Home.
Цей пристрій працює під управлінням операційної системи Android 13 , має всі сервіси Google, а також датчик розпізнавання відбитків пальців.
Смартфон оснащено сенсорним екраном діагоналлю 3,5 дюйма з роздільною здатністю 1440 × 720 пікселів.
Процесор апарата – це SoC MediaTek Helio G85, який працює в поєднанні з 4 ГБ оперативної та 64 ГБ основної памʼяті. Також є підтримка microSD-карти.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Фронтальна камера має 13 мегапікселів, основна – 48 мегапікселів.
Ємність акумулятора становить 2500 мА·год, він заряджається через порт USB-C. Важить пристрій 145 грамів.
Mode 1 RETRO II продаватиметься в Японії за 29 800 єн (близько 200 доларів).