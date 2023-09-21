- Категория
- Гаджеты
- Дата публикации
-
Китайский автобренд NIO представил свой первый смартфон (ФОТО)
Китайский производитель электромобилей NIO представил свой первый смартфон – NIO Phone, получивший OLED-экран с разрешением 2K и другие особенности. Об этом пишет ITHome.
Владельцы машин Nio с помощью смартфона смогут контролировать более 30 различных функций электромобиля: регулировать климатическую систему, открывать и закрывать окна, проверять уровень заряда батареи, настраивать кресла и т.д.
Nio Phone тесно взаимодействует с информационно развлекательной системой автомобилей Nio. К примеру, на смартфоне можно указать локацию, а маршрут к ней вместе с подсказками будет отображаться на экране медиасистемы машины. Также с помощью смартфона предусмотрено голосовое управление авто.
Устройство оснащено процессором Snapdragon 8 Gen 2. Экран OLED Samsung E6 получил диагональ 6,81 дюйма, разрешение 2К, кадровую частоту 120 Гц и максимальную яркость 1800 нит.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Тыловая камера состоит из широкоугольного и сверхширокоугольного датчика, а также перескопического телеобъектива. Все они имеют по 50 МП.
Емкость батареи составляет 5200 мА·ч. Гаджет поддерживает проводную зарядку на 66 Вт, беспроводную на 50 Вт и обратную беспроводную на 10 Вт.
Что касается цен, то версия на 12 ГБ оперативной и 512 ГБ основной памяти обойдется в 6499 юаней (около 890 долларов), тогда как вариант 12 ГБ + 1ТБ будет стоить 6899 юаней (около 945 долларов), а 16 ГБ + 1 ТБ (около 1030 долларов).