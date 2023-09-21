Китайський автобренд NIO презентував свій перший смартфон (ФОТО)

Китайський виробник електромобілів NIO представив свій перший смартфон – NIO Phone, який отримав OLED-екран із роздільною здатністю 2K та інші особливості. Про це пише ITHome.

Власники автівок Nio за допомогою смартфона зможуть контролювати понад 30 різних функцій електромобіля: регулювати кліматичну систему, відчиняти й зачиняти вікна, перевіряти рівень заряду батареї, налаштовувати крісла тощо.

Nio Phone тісно взаємодіє з інформаційно-розважальною системою автомобілів Nio. Наприклад, на смартфоні можна вказати локацію, а маршрут до неї разом із підказками відображатиметься на екрані медіасистеми машини. Також за допомогою смартфона передбачене голосове керування автівкою.

NIO Phone. Фото: скриншот / NIO / Weibo NIO Phone. Фото: скриншот / NIO / Weibo NIO Phone. Фото: NIO / Weibo NIO Phone. Фото: NIO / Weibo NIO Phone. Фото: NIO / Weibo

Пристрій оснащено процесором Snapdragon 8 Gen 2. Екран OLED Samsung E6 отримав діагональ 6,81 дюйма, роздільну здатність 2К, кадрову частоту 120 Гц і максимальну яскравість 1800 ніт.

Тилова камера складається з ширококутного й надширококутного датчиків, а також перескопічного телеобʼєктива. Усі вони мають по 50 МП.

Ємність батареї становить 5200 мА·год. Ґаджет підтримує дротову зарядку на 66 Вт, бездротову на 50 Вт та зворотну бездротову на 10 Вт.

Що стосується цін, то версія на 12 ГБ оперативної і 512 ГБ основної памʼяті обійдеться в 6499 юанів (близько 890 доларів), тоді як варіант 12 ГБ + 1ТБ коштуватиме 6899 юанів (близько 945 доларів), а 16 ГБ + 1 ТБ – 7499 юанів (близько 1030 доларів).