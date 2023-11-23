Kodak выпускает пленочную камеру, анонсированную почти 8 лет назад (ФОТО)

Компания Kodak в декабре приступит к продаже пленочной кинокамеры Super 8, которую она анонсировала еще на выставке CES 2016. Об этом пишет The Verge.

Адаптируйте бизнес-стратегию к современным вызовам вместе с управленцами «Биосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon и более 60 топовых компаний. 13 декабря на GET Business Festival получите проверенные стратегии привлечения инвестиций для бизнеса, продвижение продукта онлайн и цифровизации бизнеса. Забронировать участие

Одна из топ-менеджеров Kodak Ванесса Бендетти рассказала, что камера поступит в продажу в ограниченных количествах в США 4 декабря, а затем будет выпущена в Канаде, Великобритании и на других европейских рынках.

Камера оснащена 4-дюймовым жидкокристаллическим видоискателем, слотом для microSD, который пригодится для записи звуковой дорожки, и разъемом Micro HDMI для подключения внешнего монитора. Однако для зарядки устройства используется уже устаревший micro-USB.

Super 8 обеспечивает съемку видео с соотношением сторон 1:1.5, при которой высота кадра немного больше, чем в популярном формате 16:9.

Kodak Super 8. Фото: Kodak Kodak Super 8. Фото: Kodak Kodak Super 8. Фото: Kodak

В комплекте с камерой продается пистолетная рукоятка для съемки с рук, широкоугольный объектив формата 1:1.2 с эквивалентным фокусным расстоянием 6 мм и картридж Kodak TRI-X Black & White Reversal Film 7266 для записи монохромного видео.

Новинка также поддерживает картриджи с цветной отрицательной пленкой Kodak Vision3 и реверсивную цветную пленку Ektachrome.

Один картридж для камеры имеет около 15,2 метров пленки и стоит 35 долларов. При частоте в 24 кадра в секунду на него можно засыпать лишь около 2,5 минут видео.

Что касается цены, то она составит 5495 долларов. При этом старые камеры из серии Super 8 обычно можно приобрести за несколько сотен долларов.

Кроме того, этот ценник значительно изменился с момента, когда новая Super 8 была впервые анонсирована: в 2016 году Kodak заявила, что надеется продавать камеру за 400-750 долларов США, а к 2018 году увеличила потенциальную цену до 2500-3000 долларов.