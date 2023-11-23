Kodak випускає плівкову камеру, анонсовану майже 8 років тому (ФОТО)

Компанія Kodak у грудні розпочне продаж плівкової кінокамери Super 8, яку вона анонсувала ще на виставці CES 2016. Про це пише The Verge.

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Одна з топменеджерок Kodak Ванесса Бендетті розповіла виданню, що камера надійде в продаж в обмежених кількостях у США 4 грудня, а потім буде випущена в Канаді, Великій Британії та на інших європейських ринках.

Камера оснащена 4-дюймовим рідкокристалічним видошукачем, слотом для microSD, який знадобиться для запису звукової доріжки, і розʼмом Micro HDMI для підключення зовнішнього монітора. Однак для зарядки пристрою використовується вже застарілий micro-USB.

Super 8 забезпечує зйомку відео зі співвідношенням сторін 1:1.5, при якій висота кадру трохи більша, ніж у популярному форматі 16:9.

Kodak Super 8. Фото: Kodak Kodak Super 8. Фото: Kodak Kodak Super 8. Фото: Kodak

У комплекті з камерою продається пістолетна рукоятка для зйомки з рук, ширококутний об'єктив формату 1:1.2 з еквівалентною фокусною відстанню 6 мм та один картридж Kodak TRI-X Black & White Reversal Film 7266 для запису монохромного відео.

Новинка також підтримує картриджі з кольоровою негативною плівкою Kodak Vision3 й кольорову реверсивну плівку Ektachrome.

Один картридж для камери має близько 15,2 метра плівки й коштує 35 доларів. При частоті в 24 кадри на секунду на нього можна заисати лише близько 2,5 хвилин відео.

Що стосується ціни, то вона становитиме 5 495 доларів. При цьому старі камери з серії Super 8 зазвичай можна придбати за кілька сотень доларів.

Крім того, цей цінник значно змінився з моменту, коли нову Super 8 було вперше анонсовано: в 2016 році Kodak заявила, що сподівається продавати камеру за 400-750 доларів США, а до 2018 року збільшила потенційну ціну до 2500-3000 доларів.