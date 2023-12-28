Lenovo анонсировала моноблоки с процессорами Intel Core 13-го поколения

Компания Lenovo выпустит моноблоки Xiaoxin 24/27 2024 и Xiaoxin 27 Pro 2024, которые будут оснащены процессорами Intel Core 13 поколения. Об этом пишет IT Home.

Устройства получат новый дизайн с использованием выступа в верхней части, в котором расположена веб-камера. Обычно Lenovo оснащает такой "челкой" свои ноутбуки.

Кроме того, моноблоки будут иметь широкую подставку, где, как ожидается, будет встроен вычислительный модуль и звуковая система.

Lenovo Xiaoxin 27 Pro 2024. Фото: Lenovo

Параметры экрана Lenovo Xiaoxin 24/27 2024 еще не объявлены, однако производитель обещает высокое разрешение и частоту обновления. Что касается Xiaoxin 27 Pro 2024, то он получит 2,5К-панель с частотой обновления в 100 Гц, что идентично предыдущему поколению.

Новинки будут работать на процессорах Intel Core i5, i7 или i9 (в зависимости от модели). Во всех случаях будет использоваться чип 13-го поколения, хотя Intel уже имеет более свежие Core Ultra.

Цена на моноблоки пока не разглашается. Полноценно их должны представить в январе.