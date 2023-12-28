Lenovo анонсувала моноблоки з процесорами Intel Core 13-го покоління

Компанія Lenovo выпустить моноблоки Xiaoxin 24/27 2024 і Xiaoxin 27 Pro 2024, які будуть оснащені процесорами Intel Core 13-го покоління. Про це пише IT Home.

Пристрої отримають новий дизайн із використанням виступу на верхній частині, в якому розташована вебкамера. Зазвичай Lenovo оснащує таким "чубчиком" свої ноутбуки.

Крім того, моноблоки матимуть широку підставку, де як очікується, буде вбудовано обчислювальний модуль та звукову систему.

Lenovo Xiaoxin 27 Pro 2024. Фото: Lenovo

Параметри екрана Lenovo Xiaoxin 24/27 2024 ще не оголошені, однак виробник обіцяє високу роздільну здатність і частоту оновлення. Що стосується Xiaoxin 27 Pro 2024, то він отримає 2,5К-панель із частотою оновлення в 100 Гц, що ідентично попередньому поколінню.

Новинки працюватимуть на процесорах Intel Core i5, i7 чи i9 (залежно від моделі). В усіх випадках використовуватиметься чип 13-го покоління, хоча Intel уже має більш свіжі Core Ultra.

Ціна на моноблоки поки що не розголошується. Повноцінно їх мають представити у січні.