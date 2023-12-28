Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бізнесмени на фронті Бізнесмени на фронті
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Гаджети
Дата публікації

Lenovo анонсувала моноблоки з процесорами Intel Core 13-го покоління

Lenovo Xiaoxin 2024, моноблоки, компʼютери
Lenovo Xiaoxin 27 2024. Фото: Lenovo

Компанія Lenovo выпустить моноблоки Xiaoxin 24/27 2024 і Xiaoxin 27 Pro 2024, які будуть оснащені процесорами Intel Core 13-го покоління. Про це пише IT Home.

Пристрої отримають новий дизайн із використанням виступу на верхній частині, в якому розташована вебкамера. Зазвичай Lenovo оснащує таким "чубчиком" свої ноутбуки.

Крім того, моноблоки матимуть широку підставку, де як очікується, буде вбудовано обчислювальний модуль та звукову систему.

Фото 2 — Lenovo анонсувала моноблоки з процесорами Intel Core 13-го покоління
Lenovo Xiaoxin 27 Pro 2024. Фото: Lenovo

Параметри екрана Lenovo Xiaoxin 24/27 2024 ще не оголошені, однак виробник обіцяє високу роздільну здатність і частоту оновлення. Що стосується Xiaoxin 27 Pro 2024, то він отримає 2,5К-панель із частотою оновлення в 100 Гц, що ідентично попередньому поколінню.

Новинки працюватимуть на процесорах Intel Core i5, i7 чи i9 (залежно від моделі). В усіх випадках використовуватиметься чип 13-го покоління, хоча Intel уже має більш свіжі Core Ultra.

Ціна на моноблоки поки що не розголошується. Повноцінно їх мають представити у січні.

Автор:
Артем Ющенко