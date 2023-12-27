LG представила домашнего робота на колесиках (ФОТО)

Компания LG представила работа Smart Home AI Agent, который предназначен для умного дома. Устройство сочетает в себе искусственный интеллект, а также роботизированные и мультимодальные технологии, позволяющие ему двигаться, учиться и участвовать в сложных разговорах, пишет Fonearena.

LG позиционирует робота как "универсального домашнего менеджера и компаньона". Он работает на базе платформы Qualcomm Robotics RB5 и имеет встроенную камеру, динамик и разные датчики для сбора данных об окружающей среде, включая температуру, влажность и качество воздуха в помещении.

Устройство имеет два колесика, что позволяет ему перемещаться самостоятельно. Также оно может словесно взаимодействовать с пользователями и проявлять эмоции с помощью разных движений.

LG Smart Home AI Agent. Фото: LG LG Smart Home AI Agent. Фото: LG

Благодаря искусственному интеллекту "домашний агент" способен понимать контекст разговора и намерения пользователя.

LG Smart Home AI Agent умеет:

управлять элементами умного дома;

наблюдать за домашними животными;

патрулировать дом, когда там никого нет, и посылать уведомления на смартфон пользователя;

помогать экономить электроэнергию, подключаясь к умной розетке и выключая неиспользуемые устройства;

встречать владельца у входной двери, оценивать эмоции через анализ речи и выражение лица;

подбирать музыку или другой цифровой контент в соответствии с настроением;

следить за пробками на дорогах, погодой, расписанием владельца и напоминать принять лекарства.

Цена на устройство пока не называется. LG планирует продемонстрировать робота на выставке CES 2024, которая состоится 9-12 января в Лос-Анджелесе.