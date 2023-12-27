LG представила домашнього робота на коліщатках (ФОТО)

Компанія LG представила робота Smart Home AI Agent, який призначений для розумного дому. Пристрій поєднує в собі штучний інтелект, а також роботизовані й мультимодальні технології, що дозволяє йому рухатися, навчатися та брати участь у складних розмовах, пише Fonearena.

LG позиціонує робота як "універсального домашнього менеджера й компаньйона". Він працює на базі платформи Qualcomm Robotics RB5 і має вбудовану камеру, динамік і різні датчики для збору даних про навколишнє середовище, включаючи температуру, вологість і якість повітря в приміщенні.

Пристрій має два коліщатка, що дозволяє йому переміщатися самостійно. Також він може словесно взаємодіяти з користувачами та проявляти емоції за допомогою різних рухів.

LG Smart Home AI Agent. Фото: LG LG Smart Home AI Agent. Фото: LG

Завдяки штучному інтелекту "домашній агент" здатний розуміти контекст розмови й наміри користувача.

LG Smart Home AI Agent вміє:

керувати елементами розумного дому;

спостерігати за домашніми тваринами;

патрулювати будинок, коли там нікого немає, і надсилати сповіщення на смартфон користувача;

допомагати економити електроенергію, підключаючись до розумної розетки й вимикаючи пристрої, які не використовуються;

зустрічати власника біля вхідних дверей, оцінювати емоції через аналіз мови та вираз обличчя;

підбирати музику або інший цифровий контент відповідно до настрою;

стежити за заторами на дорогах, погодою, розкладом власника й нагадувати прийняти ліки.

Ціна на пристрій поки що не називається. LG планує продемонструвати робота на виставці CES 2024, яка відбудеться 9-12 січня в Лос-Анджелесі.