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LG представила домашнього робота на коліщатках (ФОТО)

LG Smart Home AI Agent, робот, дитина
LG Smart Home AI Agent. Фото: LG

Компанія LG представила робота Smart Home AI Agent, який призначений для розумного дому. Пристрій поєднує в собі штучний інтелект, а також роботизовані й мультимодальні технології, що дозволяє йому рухатися, навчатися та брати участь у складних розмовах, пише Fonearena.

LG позиціонує робота як "універсального домашнього менеджера й компаньйона". Він працює на базі платформи Qualcomm Robotics RB5 і має вбудовану камеру, динамік і різні датчики для збору даних про навколишнє середовище, включаючи температуру, вологість і якість повітря в приміщенні.

Пристрій має два коліщатка, що дозволяє йому переміщатися самостійно.  Також він може словесно взаємодіяти з користувачами та проявляти емоції за допомогою різних рухів.

Фото 2 — LG представила домашнього робота на коліщатках (ФОТО)
LG Smart Home AI Agent. Фото: LG
Фото 3 — LG представила домашнього робота на коліщатках (ФОТО)
LG Smart Home AI Agent. Фото: LG

Завдяки штучному інтелекту "домашній агент" здатний розуміти контекст розмови й наміри користувача.

LG Smart Home AI Agent вміє:

  • керувати елементами розумного дому;
  • спостерігати за домашніми тваринами;
  • патрулювати будинок, коли там нікого немає, і надсилати сповіщення на смартфон користувача;
  • допомагати економити електроенергію, підключаючись до розумної розетки й вимикаючи пристрої, які не використовуються; 
  • зустрічати власника біля вхідних дверей, оцінювати емоції через аналіз мови та вираз обличчя; 
  • підбирати музику або інший цифровий контент відповідно до настрою;
  • стежити за заторами на дорогах, погодою, розкладом власника й нагадувати прийняти ліки.

Ціна на пристрій поки що не називається. LG планує продемонструвати робота на виставці CES 2024, яка відбудеться 9-12 січня в Лос-Анджелесі.

Автор:
Артем Ющенко