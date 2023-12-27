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LG представила домашнього робота на коліщатках (ФОТО)
Компанія LG представила робота Smart Home AI Agent, який призначений для розумного дому. Пристрій поєднує в собі штучний інтелект, а також роботизовані й мультимодальні технології, що дозволяє йому рухатися, навчатися та брати участь у складних розмовах, пише Fonearena.
LG позиціонує робота як "універсального домашнього менеджера й компаньйона". Він працює на базі платформи Qualcomm Robotics RB5 і має вбудовану камеру, динамік і різні датчики для збору даних про навколишнє середовище, включаючи температуру, вологість і якість повітря в приміщенні.
Пристрій має два коліщатка, що дозволяє йому переміщатися самостійно. Також він може словесно взаємодіяти з користувачами та проявляти емоції за допомогою різних рухів.
Завдяки штучному інтелекту "домашній агент" здатний розуміти контекст розмови й наміри користувача.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
LG Smart Home AI Agent вміє:
- керувати елементами розумного дому;
- спостерігати за домашніми тваринами;
- патрулювати будинок, коли там нікого немає, і надсилати сповіщення на смартфон користувача;
- допомагати економити електроенергію, підключаючись до розумної розетки й вимикаючи пристрої, які не використовуються;
- зустрічати власника біля вхідних дверей, оцінювати емоції через аналіз мови та вираз обличчя;
- підбирати музику або інший цифровий контент відповідно до настрою;
- стежити за заторами на дорогах, погодою, розкладом власника й нагадувати прийняти ліки.
Ціна на пристрій поки що не називається. LG планує продемонструвати робота на виставці CES 2024, яка відбудеться 9-12 січня в Лос-Анджелесі.