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Представлены новые эмодзи, которые могут появиться на устройствах Android и iOS
Unicode планирует утвердить новые эмодзи, которые появятся в разных операционных системах. Среди них могут быть феникс, "покачивание головой" и другие. Об этом говорится в блоге Emojipedia.
В частности, ожидаются следующие эмотиконы:
- птица феникс;
- коричневый гриб;
- сломанная цепь;
- лайм;
- голова, качающаяся вертикально;
- голова, качающаяся горизонтально.
Пока это черновики, но известно, что в течение 2023-2024 годов могут появиться в общей сложности 108 новых эмодзи, учитывая разные варианта пола и цвет кожи в некоторых символах.
Как отмечает MacRumors, Emoji 15.1 будут окончательно разработаны в сентябре 2023 года, а затем Apple, Google и другие производители устройств внедрят их в будущих обновлениях программного обеспечения. Для Apple часто нужно несколько месяцев, чтобы представить новые смайлики, поэтому вероятно, что компания не будет добавлять их на свои устройства до 2024 года.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Источник фото: ua.depositphotos.com