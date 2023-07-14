Представлены новые эмодзи, которые могут появиться на устройствах Android и iOS

Unicode планирует утвердить новые эмодзи, которые появятся в разных операционных системах. Среди них могут быть феникс, "покачивание головой" и другие. Об этом говорится в блоге Emojipedia.

В частности, ожидаются следующие эмотиконы:

птица феникс;

коричневый гриб;

сломанная цепь;

лайм;

голова, качающаяся вертикально;

голова, качающаяся горизонтально.

Так выглядят эмодзи, которые может утвердить Unicode. Фото: Emojipedia

Пока это черновики, но известно, что в течение 2023-2024 годов могут появиться в общей сложности 108 новых эмодзи, учитывая разные варианта пола и цвет кожи в некоторых символах.

Как отмечает MacRumors, Emoji 15.1 будут окончательно разработаны в сентябре 2023 года, а затем Apple, Google и другие производители устройств внедрят их в будущих обновлениях программного обеспечения. Для Apple часто нужно несколько месяцев, чтобы представить новые смайлики, поэтому вероятно, что компания не будет добавлять их на свои устройства до 2024 года.

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