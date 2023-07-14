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Представлено нові емодзі, які можуть зʼявитися на присторях Android та iOS
Unicode планує затвердити нові емодзі, які зʼявляться в різних операційних системах. Серед них можуть бути фенікс, "похитування головою" та інші. Про це йдеться в блозі Emojipedіa.
Зокрема, очікуються такі емотикони:
- птах фенікс;
- коричневий гриб;
- зламаний ланцюг;
- лайм;
- голова, яка хитається вертикально;
- голова, яка хитається горизонтально.
Наразі це чорнетки, але відомо, що протягом 2023-2024 років можуть зʼявитися загалом 108 нових емодзі, враховуючи різні варіанти статі й кольору шкіри в деяких символах.
Як зауважує MacRumors, Emoji 15.1 будуть остаточно розроблені у вересні 2023 року, а потім Apple, Google та інші виробники пристроїв застосують їх у майбутніх оновленнях програмного забезпечення. Для Apple часто потрібно кілька місяців, щоб представити нові смайли, тому ймовірно, що компанія не додаватиме їх на свої пристрої до 2024 року.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Джерело фото: ua.depositphotos.com