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Представлено нові емодзі, які можуть зʼявитися на присторях Android та iOS

Емодзі, смартфон
Емодзі. Фото: Depositphotos

Unicode планує затвердити нові емодзі, які зʼявляться в різних операційних системах. Серед них можуть бути фенікс, "похитування головою" та інші. Про це йдеться в блозі Emojipedіa.

Зокрема, очікуються такі емотикони: 

  • птах фенікс;
  • коричневий гриб;
  • зламаний ланцюг;
  • лайм;
  • голова, яка хитається вертикально;
  • голова, яка хитається горизонтально.
Фото 2 — Представлено нові емодзі, які можуть зʼявитися на присторях Android та iOS
Так виглядають емодзі, які може затвердити Unicode. Фото: Emojipedіa

Наразі це чорнетки, але відомо, що протягом 2023-2024 років можуть зʼявитися загалом 108 нових емодзі, враховуючи різні варіанти статі й кольору шкіри в деяких символах.

Як зауважує MacRumors, Emoji 15.1 будуть остаточно розроблені у вересні 2023 року, а потім Apple, Google та інші виробники пристроїв застосують їх у майбутніх оновленнях програмного забезпечення. Для Apple часто потрібно кілька місяців, щоб представити нові смайли, тому ймовірно, що компанія не додаватиме їх на свої пристрої до 2024 року. 

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Артем Ющенко