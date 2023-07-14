Представлено нові емодзі, які можуть зʼявитися на присторях Android та iOS

Unicode планує затвердити нові емодзі, які зʼявляться в різних операційних системах. Серед них можуть бути фенікс, "похитування головою" та інші. Про це йдеться в блозі Emojipedіa.

Зокрема, очікуються такі емотикони:

птах фенікс;

коричневий гриб;

зламаний ланцюг;

лайм;

голова, яка хитається вертикально;

голова, яка хитається горизонтально.

Так виглядають емодзі, які може затвердити Unicode. Фото: Emojipedіa

Наразі це чорнетки, але відомо, що протягом 2023-2024 років можуть зʼявитися загалом 108 нових емодзі, враховуючи різні варіанти статі й кольору шкіри в деяких символах.

Як зауважує MacRumors, Emoji 15.1 будуть остаточно розроблені у вересні 2023 року, а потім Apple, Google та інші виробники пристроїв застосують їх у майбутніх оновленнях програмного забезпечення. Для Apple часто потрібно кілька місяців, щоб представити нові смайли, тому ймовірно, що компанія не додаватиме їх на свої пристрої до 2024 року.

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