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Самая маленькая в своей категории: Asus выпустила новую док-станцию Thunderbolt 4 (ФОТО)
Компания Asus выпустила док-станцию Thunderbolt 4, которая называется Triple 4K Thunderbolt 4 Dock DC500 и имеет достаточно компактные габариты. Об этом пишет Gizmochina.
Устройство 12-в-1 позиционируется как самая маленькая в мире док-станция Thunderbolt 4, которая предлагает однокабельное соединение для подключения дисплеев и расширения периферийных опций.
Новинка оснащена одним портом Thunderbolt 4 и двумя разъемами HDMI 2.1, что позволяет вывести изображение на три монитора с разрешением 4K или на один 8K-дисплей с частотой 60 Гц.
Скорость передачи данных Thunderbolt 4 заявлена на уровне до 40 Гбит/с. Кроме того, есть поддержка зарядки мощностью до 100 Вт для подключенных ноутбуков.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Также имеются:
- два слота для карт SD и microSD;
- два USB-A 3.2 Gen 2;
- два USB-A 2.0;
- порт Ethernet 2,5 Гбит/с;
- комбинированный аудиоразъем.
Док-станция совместима с широким спектром устройств, включая камеры и дроны. Кроме того, она получила сертификат Intel EVO, что обещает плавную и надежную работу.
Корпус аппарата изготовлен из алюминия. Размеры составляют 18,5 х 8 х 2,1 см, а установить док-станцию можно не только на столе, но и на задней части монитора (с помощью подставки, которая идет в комплекте).
Цена на Triple 4K Thunderbolt 4 Dock DC500 составляет 349 долларов, однако Asus не сообщает о том, в каких странах будет доступно устройство.