Самая маленькая в своей категории: Asus выпустила новую док-станцию Thunderbolt 4 (ФОТО)

Компания Asus выпустила док-станцию Thunderbolt 4, которая называется Triple 4K Thunderbolt 4 Dock DC500 и имеет достаточно компактные габариты. Об этом пишет Gizmochina.

Устройство 12-в-1 позиционируется как самая маленькая в мире док-станция Thunderbolt 4, которая предлагает однокабельное соединение для подключения дисплеев и расширения периферийных опций.

Новинка оснащена одним портом Thunderbolt 4 и двумя разъемами HDMI 2.1, что позволяет вывести изображение на три монитора с разрешением 4K или на один 8K-дисплей с частотой 60 Гц.

Asus Triple 4K Thunderbolt 4 Dock DC500. Фото: Asus Asus Triple 4K Thunderbolt 4 Dock DC500. Фото: Asus Asus Triple 4K Thunderbolt 4 Dock DC500. Фото: Asus Asus Triple 4K Thunderbolt 4 Dock DC500. Фото: Asus

Скорость передачи данных Thunderbolt 4 заявлена на уровне до 40 Гбит/с. Кроме того, есть поддержка зарядки мощностью до 100 Вт для подключенных ноутбуков.

Также имеются:

два слота для карт SD и microSD;

два USB-A 3.2 Gen 2;

два USB-A 2.0;

порт Ethernet 2,5 Гбит/с;

комбинированный аудиоразъем.

Док-станция совместима с широким спектром устройств, включая камеры и дроны. Кроме того, она получила сертификат Intel EVO, что обещает плавную и надежную работу.

Корпус аппарата изготовлен из алюминия. Размеры составляют 18,5 х 8 х 2,1 см, а установить док-станцию можно не только на столе, но и на задней части монитора (с помощью подставки, которая идет в комплекте).

Цена на Triple 4K Thunderbolt 4 Dock DC500 составляет 349 долларов, однако Asus не сообщает о том, в каких странах будет доступно устройство.