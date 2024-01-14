Найменша в своїй категорії: Asus випустила нову док-станцію Thunderbolt 4 (ФОТО)

Компанія Asus випустила док-станцію Thunderbolt 4, яка називається Triple 4K Thunderbolt 4 Dock DC500 й має доволі компактні габарити. Про це пише Gizmochina.

Пристрій 12-в-1 позиціонується як найменша у світі док-станція Thunderbolt 4, яка пропонує однокабельне зʼєднання для підключення дисплеїв і розширення периферійних опцій.

Новинка оснащена одним портом Thunderbolt 4 і двома розʼємами HDMI 2.1, що дозволяє вивести зображення на три монітори з роздільною здатністю 4K або на один 8K-дисплей із частотою 60 Гц.

Asus Triple 4K Thunderbolt 4 Dock DC500. Фото: Asus Asus Triple 4K Thunderbolt 4 Dock DC500. Фото: Asus Asus Triple 4K Thunderbolt 4 Dock DC500. Фото: Asus Asus Triple 4K Thunderbolt 4 Dock DC500. Фото: Asus

Швидкість передачі даних для Thunderbolt 4 заявлена на рівні до 40 Гбіт/с. Крім того, є підтримка зарядки потужністю до 100 Вт для підключених ноутбуків.

Також наявні:

два слоти для карт SD і microSD;

два USB-A 3.2 Gen 2;

два USB-A 2.0;

порт Ethernet 2,5 Гбіт/с;

комбінований аудіороз'єм.

Док-станція сумісна з широким спектром пристроїв, включаючи камери та дрони. Крім того, вона отримала сертифікат Intel EVO, що обіцяє плавну та надійну роботу.

Корпус апарата виготовлений із алюмінію. Розміри становлять 18,5 х 8 х 2,1 см, а встановити док-станцію можна не лише на столі, а й на задній частині монітора (за допомогою підставки, яка йде в комплекті).

Ціна на Triple 4K Thunderbolt 4 Dock DC500 становить 349 доларів, однак Asus не повідомляє про те, у яких країнах буде доступний пристрій.