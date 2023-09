Съемка по маршруту и менее 249 г веса: DJI анонсировала дрон Mini 4 Pro (ФОТО/ВИДЕО)

Компания DJI представила Mini 4 Pro – дрон, который весит менее 249 г и может летать до 34 минут. Об этом говорится на сайте компании.

Камера аппарата с сенсором 1/1,3" получила разрешение на 48 МП. Она способна снимать видео в формате 4K ULTRA HD (3840 x 2160 пикселей) и частотой кадров 100 FPS (в режиме HDR – 60 FPS). Угол обзора – 82 градуса, диафрагма – f/1,7.

Дрон поддерживает всенаправленное обнаружение помех, ActiveTrack 360° с новым режимом отслеживания и передачу видео в формате FHD на расстоянии 20 км.

DJI Mini 4 Pro. Фото: DJI DJI Mini 4 Pro. Фото: DJI DJI Mini 4 Pro. Фото: DJI DJI Mini 4 Pro. Фото: DJI

Благодаря режиму Waypoint Flight квадрокоптер может лететь и снимать видео по установленному маршруту.

DJI Mini 4 Pro имеет максимальное время полета в 34 минуты, однако при установке увеличенной батареи показатель составит 45 минут.

В США дрон со стандартным пультом управления RC-N2 стоит 759 долларов, а с пультом RC 2 (оснащен экраном) – 959 долларов.

Комплектация Fly More Combo (с пультом RC 2 и тремя обычными батареями) обойдется в 1099 долларов, а Fly More Combo Plus (RC 2+ три увеличенных аккумулятора) – в 1159 долларов. Эти два варианта также содержат зарядный хаб и сумку для переноски.