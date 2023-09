Зйомка за маршрутом і менше 249 г ваги: DJI анонсувала дрон Mini 4 Pro (ФОТО/ВІДЕО)

Компанія DJI представила Mini 4 Pro – дрон, який важить менше 249 г і може літати до 34 хвилин. Про це йдеться на сайті фірми.

Камера апарата із сенсором 1/1,3" отримала роздільну здатність на 48 МП. Вона здатна знімати відео в форматі 4K ULTRA HD (3840 x 2160 пікселів) й частотою кадрів 100 FPS (у режимі HDR – 60 FPS). Кут огляду – 82 градуси, діафрагма – f/1,7.

Дрон підтримує всеспрямоване виявлення перешкод, ActiveTrack 360° з новим режимом відстеження та передачу відео у форматі FHD на відстані 20 км.

Завдяки режиму Waypoint Flight квадрокоптер може летіти й знімати відео за встановленим маршрутом.

DJI Mini 4 Pro має макисмальний час польоту в 34 хвилини, однак при встановленні збільшеної батареї показник становитиме 45 хвилин.

У США дрон зі стандартним пультом управління RC-N2 коштує 759 доларів, а з пультом RC 2 (оснащений екраном) – 959 доларів.

Комплектація Fly More Combo (з пультом RC 2 і трьома звичайними батареями) обійдеться в 1099 доларів, а Fly More Combo Plus (RC 2 + три збільшені акумулятори) – в 1159 доларів. Ці два варіанти також містять зарядний хаб та сумку для перенесення.