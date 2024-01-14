Следующий флагман Xiaomi может получить камеру под дисплеем

Компания Xiaomi выпустит две версии флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra, одна из которых будет селфи-камеру под экраном. Об этом сообщает GSMChina.

По информации издания, модель со стандартной камерой имеет кодовое название Aurora. А для варианта с камерой под дисплеем используются названия Aurorapro и Xiaomi Suiren.

Как отмечает Gizmochina, недавно в базе Geekbench было замечено устройство с названием Xiaomi Suiren, которое будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Считалось, что это будущий Xiaomi Mix 5, но последние отчеты предполагают, что речь идет о Xiaomi 14 Ultra.

Инсайдер Digital Chat Station сообщал, что 14 Ultra получит основную камеру с оптической стабилизацией изображения, теле-, перископический и ультраширокий объективы на 50 МП каждый.

Также ожидается, что рамка в смартфоне будет титановой, а не алюминиевой, как у 14 Pro. Кроме того, существуют слухи о двухсторонней спутниковой связи и аккумуляторе емкостью 5180 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной на 50 Вт.

Xiaomi 14 Ultra может дебютировать вместе с серией планшетов Xiaomi Pad 7 в апреле.