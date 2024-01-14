Наступний флагман Xiaomi може отримати камеру під дисплеєм

Компанія Xiaomi випустить дві версії флагманського смартфона Xiaomi 14 Ultra, одна з яких матиме селфі-камеру під екраном. Про це повідомляє GSMChina.

За інформацією видання, модель зі стандартною камерою має кодову назву Aurora. А для варіанта з камерою під дисплеєм використовуються назви Aurorapro й Xiaomi Suiren.

Як зауважує Gizmochina, нещодавно в базі Geekbench було помічено пристрій із назвою Xiaomi Suiren, який працюватиме на процесорі Snapdragon 8 Gen 3. Вважалося, що це майбутній Xiaomi Mix 5, але останні звіти припускають, що йдеться про Xiaomi 14 Ultra.

Інсайдер Digital Chat Station повідомляв, що 14 Ultra отримає основну камеру із оптичною стабілізацією зображення, теле-, перископічний і ультраширокий об’єктиви на 50 МП кожен.

Також очікується, що рамка в смартфоні буде титановою, а не алюмінієвою як у 14 Pro. Крім того, існують чутки про двосторонній супутниковий зв’язок й акумулятор ємністю 5180 мА·год із підтримкою дротової зарядки потужністю 90 Вт і бездротової на 50 Вт.

Xiaomi 14 Ultra може дебютувати разом із серією планшетів Xiaomi Pad 7 у квітні.