Соскучились по покемонам? Скоро выйдет приложение, где они будут появляться благодаря сну (ВИДЕО)

Разработчики некогда популярной игры Pokémon GO, суть которой заключается в "охоте" на анимированных маленьких монстров, выпускают новое приложение. В конце июля будет запущена программа, где новые покемоны будут "открываться" благодаря вашему сну. Об этом пишет Engadget.

В Pokémon GO нужно двигаться и посещать разные места, чтобы поймать персонажей, тогда как новая программа Pokémon Sleep предназначена для отслеживания сна. Ее запуск был анонсирован еще в 2019 году.

Приложение объединяет пользователей с покемоном по имени Снорлакс, который любит спать. Программа будет учитывать продолжительность сна и его качество, которое будет измеряться через включенный микрофон смартфона и датчики акселерометра. Pokémon Sleep сможет распознавать, насколько пользователь, например, ворочается или храпит.

Получение хорошего ночного сна увеличивает пользовательский счет и позволяет Снорлаксу выкачивать "сонную силу". Чем выше эта сила, тем больше новых и разных покемонов будут появляться в приложении.

Программа не интегрируется ни с какими приложениями для отслеживания физической активности или сна, но сочетается с браслетом Pokémon Go Plus, который стоит около 30 долларов. Этот гаджет позволяет пользователям начать отслеживание сна, нажав кнопку на устройстве.

В видео о Pokémon Sleep разработчики показали инструкции о том, как нужно разместить телефон в постели и упомянули, что приложение будет записывать звук сна, чтобы определить качество отдыха пользователя. Как отмечает The Verge, это также напоминание о том, сколько личных данных собирает программа.

Тем временем Pokémon Sleep уже доступен пользователям Android для предварительной регистрации в Google Play.

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