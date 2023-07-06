Скучили за покемонами? Незабаром вийде додаток, де вони зʼявлятимуться завдяки сну (ВІДЕО)

Розробники колись популярної гри Pokémon GO, суть якої полягає в "полюванні" на анімованих маленьких монстрів, випускають новий додаток. Наприкінця липня буде запущено програму, де нові покемони "відкриватимуться" завдяки вашому сну. Про це пише Engadget.

У Pokémon GO треба рухатися й відвідувати різні місця, щоб спіймати персонажів, тоді як нова програма Pokémon Sleep призначена для відстеження сну. Її запуск було анонсовано ще в 2019 році.

Додаток обʼєднує користувачів із покемоном на імʼя Снорлакс, який полюбляє спати. Програма враховуватиме тривалість сну та його якість, яка вимірюватиметься через увімкнений мікрофон смартфона та датчики акселерометра. Pokémon Sleep зможе розпізнавати, наскільки користувач, наприклад, ворочається чи хропе.

Отримання гарного нічного сну збільшує рахунок користувача й дозволяє Снорлаксу викачувати "сонну силу". Що вища ця сила, то більше нових і різних покемонів з’являтимуться в додатку.

Програма не інтегрується з жодними додатками для відстеження фізичної активності чи сну, але поєднується з браслетом Pokémon Go Plus, який коштує близько 30 доларів. Цей ґаджет дозволяє користувачам розпочати відстеження сну, натиснувши кнопку на пристрої.

У відео про Pokémon Sleep розробники показали інструкції про те, як потрібно розмістити телефон у ліжку й згадали, що програма записуватиме звук сну, щоб визначити якість відпочинку користувача. Як зауважує The Verge, це також нагадування про те, скільки особистих даних збирає програма.

Тим часом Pokémon Sleep уже доступний користувачам Android для попередньої реєстрації в Google Play.

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