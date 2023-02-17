В iOS 16.4. появятся новые фишки для украинской клавиатуры

Компания Apple анонсировала тестовую версию iOS 16.4. В обновлении будет доступен предиктивный ввод, когда смартфон в процессе набора предлагает варианты окончания слов и фраз.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Многие ожидали этого обновления. Сейчас тестирую бета iOS 16.4. Там появились новые фишки для украинской клавиатуры", - отметил Федоров.

По его словам, теперь доступен предиктивный ввод, когда смартфон в процессе набора предлагает варианты окончания слов и фраз.

"А еще сможете набирать украинский текст, просто сваливая пальцем, - "скольжение для ввода"", - заметил министр.

Он добавил, что открытая бета-версия системы выйдет в ближайшие дни на всех девайсах Apple.

Напомним, американская компания Apple может выпустить свой первый Mac с сенсорным экраном в 2025 году в рамках масштабного обновления MacBook Pro.