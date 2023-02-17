В iOS 16.4. з‘являться нові фішки для української клавіатури

Компанія Apple анонсувала тестову версію iOS 16.4. В оновлені буде доступний "предиктивний ввід", коли смартфон в процесі набору пропонує варіанти закінчення слів та фраз.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Багато хто чекав на це оновлення. Зараз тестую бета iOS 16.4. Там з‘явилися нові фішки для української клавіатури", - зазначив Федоров.

За його словами, тепер доступний "предиктивний ввід", коли смартфон в процесі набору пропонує варіанти закінчення слів та фраз.

"А ще зможете набирати український текст, просто свайпаючи пальцем, — "ковзання для вводу"", - зауважив міністр.

Він додав, що відкрита бета-версія системи вийде найближчими днями на всіх девайсах Apple.

Нагадаємо, американська компанія Apple може випустити свій перший Mac з сенсорним екраном у 2025 році в рамках масштабного оновлення MacBook Pro.