Выйдет в январе: Asus опубликовала рендеры нового игрового смартфона

Компания Asus готовится к выпуску нового игрового смартфона ROG Phone 8, который получит тройную камеру и RGB-подсветку. Об этом пишет GSMArena.

То, какими именно будут датчики тыловой камеры, пока неизвестно.

Ожидается, что ROG Phone 8 будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 и будет иметь до 24 ГБ оперативной памяти. AMOLED-экран получит высокую частоту обновления.

Asus ROG Phone 8. Фото: ROG Phone/X (Twitter)

В свою очередь аккумулятор устройства будет поддерживать быструю зарядку мощностью 65 Вт. В качестве операционной системы указана Android 14.

Анонс линейки ROG 2024, в которую войдет ROG Phone 8, состоится 8 января на выставке CES в Лас-Вегасе. Как отмечается в аккаунте ROG в соцсети Weibo, смартфон будет представлен в Китае 16 января.