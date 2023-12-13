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Выйдет в январе: Asus опубликовала рендеры нового игрового смартфона
Компания Asus готовится к выпуску нового игрового смартфона ROG Phone 8, который получит тройную камеру и RGB-подсветку. Об этом пишет GSMArena.
То, какими именно будут датчики тыловой камеры, пока неизвестно.
Ожидается, что ROG Phone 8 будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 и будет иметь до 24 ГБ оперативной памяти. AMOLED-экран получит высокую частоту обновления.
В свою очередь аккумулятор устройства будет поддерживать быструю зарядку мощностью 65 Вт. В качестве операционной системы указана Android 14.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Анонс линейки ROG 2024, в которую войдет ROG Phone 8, состоится 8 января на выставке CES в Лас-Вегасе. Как отмечается в аккаунте ROG в соцсети Weibo, смартфон будет представлен в Китае 16 января.