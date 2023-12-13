Вийде в січні: Asus опублікувала рендери нового ігрового смартфона

Компанія Asus готується до випуску нового ігрового смартфона ROG Phone 8, який отримає потрійну камеру й RGB-підсвічування. Про це пише GSMArena.

Те, якими саме будуть датчики тилової камери, поки що невідомо.

Очікується, що ROG Phone 8 працюватиме на процесорі Snapdragon 8 Gen 3 й матиме до 24 ГБ оперативної пам’яті. AMOLED-екран отримає високу частоту оновлення.

Asus ROG Phone 8. Фото: ROG Phone / X (Twitter)

Своєю чергою акумулятор пристрою підтримуватиме швидку зарядку потужністю 65 Вт. У якості операційної системи вказано Android 14.

Анонс лінійки ROG 2024, яка включатиме ROG Phone 8, має відбутися на 8 січня на виставці CES у Лас-Вегасі. Як зазначається в акаунті ROG у соцмережі Weibo, смартфон буде представлено в Китаї 16 січня.