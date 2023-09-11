Xiaomi 13T и 13T Pro: СМИ назвали цены на устройства в Европе (ФОТО)

Компания Xiaomi запланировала глобальный запуск серии смартфонов 13T на 26 сентября. На европейском рынке обычный 13T обойдется в 699 евро (8 ГБ +256 ГБ), а 13T Pro – в 899 евро (12 ГБ + 512 ГБ), сообщает Appuals со ссылкой на источники.

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Устройства будут иметь много общих характеристик. Они оба получат 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2712x1220 пикселей, частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью 2600 нит. Экраны будут защищены стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Xiaomi 13T. Источник: Appuals Xiaomi 13T. Источник: Appuals Xiaomi 13T. Источник: Appuals Xiaomi 13T. Источник: Appuals Xiaomi 13T. Источник: Appuals Xiaomi 13T. Источник: Appuals

Кроме того, 13T и его Pro-версию решили оснастить одинаковой тройной камерой, включающей сенсор Sony IMX707 на 50 МП, телеобъектив на 50 МП и ультраширокоугольный датчик на 12 МП. Спереди у гаджетов будет селфи-камера на 20 МП. Кроме того, устройства получат оптическую стабилизацию изображения и фильтры Leica.

Xiaomi 13T будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 8200-Ultra, а Xiaomi 13T Pro – на MediaTek Dimensity 9200+. Оба телефона будут поставляться с аккумулятором емкостью 5000 мА·ч. Xiaomi 13T будет поддерживать зарядку мощностью 67 Вт, а 13T Pro – 120 Вт.

Xiaomi 13T Pro. Источник: Appuals Xiaomi 13T Pro. Источник: Appuals Xiaomi 13T Pro. Источник: Appuals Xiaomi 13T Pro. Источник: Appuals Xiaomi 13T Pro. Источник: Appuals Xiaomi 13T Pro. Источник: Appuals

Ожидается, что аппараты получат двойные динамики, сканер отпечатков пальцев в дисплее, Bluetooth 5.3, NFC, возможность подключения двух SIM-карт, разъем Type-C, двухчастотный GPS, инфракрасный бластер и защиту от воды и пыли IP68.

Что касается программного обеспечения, то смартфоны будут иметь оболочку MIUI 14 на базе Android 13. Xiaomi обязалась обеспечить четыре года обновления ОС, а патчи безопасности будут выходить в течение пяти лет.