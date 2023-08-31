Хороший чип и новая оптическая система: Xiaomi выпускает доступный проектор Q3 Pro

Компания Xiaomi выпускает в продажу проектор под названием Q3 Pro, получивший частоту обновления в 120 Гц и высококачественный чип для телевизоров Amlogic T982. Об этом пишет Gizmochina.

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Отмечается, что устройство по цене в 1699 юаней (около 234 долларов) оснащено технологией компенсации движения MEMC, которая обычно доступна только в более дорогих проекторах с ценником в более 400-500 долларов.

Благодаря чипу Amlogic производитель обещает плавную частоту кадров во время игр и просмотра спортивных соревнований, обеспечивая работу без задержек.

Xiaomi Q3 Pro имеет разрешение в 1080p, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ основной памяти. Как отмечает Gizmochina, новая оптическая система с тремя линзами увеличивает разрешение в шесть раз, что дает четкую и равномерную картинку.

Проектор оснащен двумя динамиками мощностью 5 Вт, портами для HDMI 2.1, USB 3.0, питанием и наушниками.

Яркость устройства составляет 500 люмен, а коефициент контрастности – 2000:1. Учитывая эти характеристики, СМИ указывает, что идеальный размер экрана для этого проектора составляет от 50 до 60 дюймов.

Q3 Pro работает под управлением операционной системы FengOS 3.0. Проектор предлагает доступ более 100 000 часов потокового контента и использует алгоритм рекомендаций, который помогает предоставлять персональное содержимое пользователям.

Продажа Xiaomi Q3 Pro в Китае стартует с 1 сентября.