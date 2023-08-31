Хороший чіп і нова оптична система: Xiaomi випускає доступний проєктор Q3 Pro

Компанія Xiaomi випускає в продаж проєктор під назвою Q3 Pro, який отримав частоту оновлення в 120 Гц і високоякісний чіп для телевізорів Amlogic T982. Про це пише Gizmochina.

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Зазначається, що пристрій за ціною в 1699 юанів (близько 234 доларів), оснащено технологією компенсації руху MEMC, яка зазвичай доступна лише в більш дорогих проєкторах із цінником у понад 400-500 доларів.

Завдяки чіпу Amlogic виробник обіцяє плавну частоту кадрів під час ігор та перегляду спортивних змагань, забезпечуючи роботу без затримок.

Xiaomi Q3 Pro має роздільну здатність в 1080p, 2 ГБ оперативної та 32 ГБ основної пам’яті. Як зауважує Gizmochina, нова оптична система з трьома лінзами збільшує роздільну здатність у шість разів, що дає чітку й рівномірну картинку.

Проєктор оснащено двома динаміками потужністю 5 Вт, портами для HDMI 2.1, USB 3.0, живлення та навушників.

Яскравість пристрою становить 500 люмен, а коефіцієнт контрастності – 2000:1. Враховуючи ці характеристики, ЗМІ вказує, що ідеальний розмір екрана для цього проєктора становить від 50 до 60 дюймів.

Q3 Pro працює під управлінням операційної системи FengOS 3.0. Проєктор пропонує доступ до понад 100 000 годин потокового контенту й використовує алгоритм рекомендацій, який допомагає надавати персоналізований вміст користувачам.

Продаж Xiaomi Q3 Pro в Китаї стартує з 1 вересня.