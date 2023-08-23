Xiaomi отримала дозвіл на виробництво електромобілів

Корпорація Xiaomi отримала дозвіл від державного планувальника Китаю на виробництво електромобілів. Xiaomi поставила за мету реалізувати масове виробництво своїх автомобілів вже у першій половині 2024 року.

Про це пише Reuters.

Національна комісія з питань розвитку та реформ (NDRC), яка регулює нові інвестиції та виробничі потужності в автомобільній промисловості Китаю, на початку цього місяця дала добро на виробництво електромобілів компанії Xiaomi в Пекіні. Xiaomi стало четвертим підприємством з кінця 2017 року, яке отримало схвалення NDRC.

Корпорація давно йшла до цієї мети і перші плани про виробництво були оголошені ще два роки тому.

Для того, щоб увійти в автомобілебудівний сектор Китаю і розпочати масове виробництво електромобілів Xiaomi ще потребує дозволу від Міністерства промисловості та інформації (MIIT), яке оцінює нові автовиробники та моделі щодо технічних вимог і вимог безпеки.

Протягом десятиліття Xiaomi планує інвестувати в автомобільний бізнес 10 мільярдів доларів.

Видання пише, що поки NDRC розглядали заявку компанія не чекала, а завершила будівництво заводу у Пекіні, здатного виробляти 200 000 електромобілів на рік.

Повідомляється, що Xiaomi планує випустити близько 100 000 електромобілів наступного року. З минулого тижня він також прискорив найм працівників для свого заводу електромобілів, оскільки готується до нарощування виробництва в грудні.

На тлі падіння попиту на гаджети компанія відходить від основного бізнесу смартфонів. За даними консалтингової компанії Counterpoint, у другому кварталі 2023 року продажі смартфонів у Китаї впали на 4% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши найнижчого показника продажів у другому кварталі з 2014 року.

Зважаючи на це, Xiaomi планує використовувати тисячі магазинів як виставкові зали для своїх електромобілів, повідомляє Reuters.

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