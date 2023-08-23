Xiaomi получила разрешение на производство электромобилей

Компания Xiaomi получила разрешение от государственного планировщика Китая на производство электромобилей. Xiaomi задалась целью реализовать массовое производство своих автомобилей уже в первой половине 2024 года.

Об этом пишет Reuters.

Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC), регулирующая новые инвестиции и производственные мощности в автомобильной промышленности Китая, в начале этого месяца дала добро на производство электромобилей компании Xiaomi в Пекине. Xiaomi стало четвертым предприятием с конца 2017 года, получившим одобрение NDRC.

Корпорация давно шла к этой цели и первые планы производства были объявлены еще два года назад.

Для того, чтобы войти в автомобилестроительный сектор Китая и начать массовое производство электромобилей Xiaomi, еще требует разрешения от Министерства промышленности и информации (MIIT), которое оценивает новые автопроизводители и модели относительно технических требований и требований безопасности.

В течение десятилетия Xiaomi планирует инвестировать в автомобильный бизнес 10 млрд долларов.

Издание пишет, что пока NDRC рассматривавшую заявку компания не ждала, а завершила строительство завода в Пекине, способного производить 200 000 электромобилей в год.

Сообщается, что Xiaomi планирует выпустить около 100 тысяч электромобилей в следующем году. С прошлой недели он также ускорил аренду работников для своего завода электромобилей, поскольку готовится к наращиванию производства в декабре.

На фоне падения спроса на гаджеты компания уходит от основного бизнеса смартфонов. По данным консалтинговой компании Counterpoint, во втором квартале 2023 года продажи смартфонов в Китае упали на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув самого низкого показателя продаж во втором квартале с 2014 года.

Учитывая это, Xiaomi планирует использовать тысячи магазинов в качестве выставочных залов для своих электромобилей, сообщает Reuters.

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