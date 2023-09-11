Xiaomi 13T і 13T Pro: ЗМІ назвали ціни на пристрої в Європі (ФОТО)

Компанія Xiaomi запланувала глобальний запуск серії смартфонів 13T на 26 вересня. На європейському ринку звичайний 13T коштуватиме 699 євро (8 ГБ +256 ГБ), а 13T Pro – 899 євро (12 ГБ + 512 ГБ), повідомляє Appuals із посиланням на джерела.

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Пристрої матимуть багато спільних характеристик. Вони обидва отримають 6,67-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2712x1220 пікселів, частотою оновлення 144 Гц і максимальною яскравістю 2600 ніт. Екрани будуть захищені склом Corning Gorilla Glass 5.

Xiaomi 13T. Джерело: Appuals Xiaomi 13T. Джерело: Appuals Xiaomi 13T. Джерело: Appuals Xiaomi 13T. Джерело: Appuals Xiaomi 13T. Джерело: Appuals Xiaomi 13T. Джерело: Appuals

Крім того, 13T і його Pro-версію вирішили оснастити однаковою потрійною камерою, яка включає сенсор Sony IMX707 на 50 МП, телеоб’єктив на 50 МП і ультраширококутний датчик на 12 МП. Спереду ґаджети матимуть селфі-камеру на 20 МП. Крім того, пристрої отримають оптичну стабілізацію зображення і фільтри Leica.

Xiaomi 13T працюватиме на процесорі MediaTek Dimensity 8200-Ultra, а Xiaomi 13T Pro – на MediaTek Dimensity 9200+. Обидва телефони будуть постачатися з акумулятором ємністю 5000 мА·год. Xiaomi 13T підтримуватиме зарядку потужністю 67 Вт, а 13T Pro – 120 Вт.

Xiaomi 13T Pro. Джерело: Appuals Xiaomi 13T Pro. Джерело: Appuals Xiaomi 13T Pro. Джерело: Appuals Xiaomi 13T Pro. Джерело: Appuals Xiaomi 13T Pro. Джерело: Appuals Xiaomi 13T Pro. Джерело: Appuals

Також очікується, що апарати отримають подвійні динаміки, сканер відбитків пальців у дисплеї, Bluetooth 5.3, NFC, можливість підключення двох SIM-карт, розʼєм Type-C, двочастотний GPS, інфрачервоний бластер і захист від води та пилу IP68.

Що стосується програмного забезпечення, то смартфони матимуть оболонку MIUI 14 на базі Android 13. Xiaomi зобов’язалася забезпечити чотири роки оновлення ОС, а патчі безпеки виходитимуть протягом пʼяти років.