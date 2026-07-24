Бизнесмены в Карпатах подвели итоги зимнего сезона: продажи упали на 15-30%, инвестиции продолжаются

Гостиничный бизнес Карпат подвел итоги зимнего сезона 2025-2026 годов. Из-за позднего старта лыжного сезона, ранней весны и отмены части бронирований некоторые предприятия недополучили 15–30% запланированной выручки.

В то же время участники рынка считают это сезонным колебанием, которое не повлияло на долгосрочную инвестиционную привлекательность региона. По оценке профильной ассоциации, в туристическую отрасль Карпат ежегодно вкладывают около $300-400 млн, а девелоперы заявили о планах построить на Яремчанщине примерно 7 тыс. апартаментов и коттеджей.

О результатах сезона, дефиците кадров, изменении поведения инвесторов и рисках хаотической застройки Delo.ua рассказал Андрей Дзвинчук, председатель правления Ассоциации гостиниц и владельцев усадеб Яремчанщины.

Бизнес активно инвестирует в Карпаты. Как для предпринимателей завершился зимний сезон 2026 года?

– Он был сложным и вообще не оправдал ожиданий. В среднем многие предприятия недополучили примерно 15–30% от запланированной выручки. Если говорить о чистой прибыли, сокращение могло быть еще более ощутимым, ведь постоянные расходы — отопление, электроэнергия, зарплаты, кредиты и содержание помещений — никуда не исчезли.

По нашим оценкам и результатам общения с отельерами, показатели существенно отличались в зависимости от локации и формата объекта. В праздничные дни качественные комплексы могли иметь 90-100% загрузки. В то же время в обычные будни многие гостиницы работали с загрузкой 40–60%.

Есть несколько пояснений такого падения. Из-за аномально теплого начала зимы полноценный горнолыжный сезон начался значительно позже обычного. При этом бизнес уже понес основные расходы: гостиницы наняли персонал, закупили продукты, подготовили объекты и запустили рекламу. А туристического потока, на который рассчитывали в первой половине декабря, практически не было.

Когда сезон наконец-то начался, ситуация частично выровнялась — прежде всего в новогодне-рождественский период, во время школьных каникул и в отдельные пиковые выходные. Но полностью компенсировать утраченное начало зимы бизнесу не удалось. К тому же весна пришла быстро, поэтому сезон завершился раньше, чем планировали гостиницы.

Отдельно повлияла информационная волна вокруг случаев кишечных инфекций в Полянице. Независимо от того, насколько масштабной была сама проблема, в медиа и социальных сетях она приобрела значительный резонанс. В туристической сфере это быстро сказывается на бронировании: часть людей перенесла или отменила поездки, особенно семьи с детьми.

В то же время рынок очень неоднороден. Большие комплексы с собственными спа-центрами, бассейнами, ресторанами и развлекательной инфраструктурой чувствовали себя лучше, чем небольшие усадьбы и гостиницы, почти полностью зависящие от наличия снега и горнолыжных туристов.

Почему тогда официальные показатели туристического сбора демонстрировали рост? За январь–февраль 2026 года Ивано-Франковская область получила 11,8 млн грн туристического сбора — на 41% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

— Туристический сбор не равняется доходности гостиничного бизнеса. На его размер влияют цена проживания, легализация рынка и качество администрирования платежей. Поэтому рост поступлений от туристического сбора вполне может совмещаться со сложным сезоном для части гостиниц.

Насколько возросла стоимость проживания и питания? Как это отразилось на туристическом потоке?

— За последний год проживание в гостиницах Карпат в среднем подорожало примерно на 10–20%. В ресторанах и других заведениях питания цены выросли ориентировочно на 10–15%, хотя в отдельных случаях повышение было больше.

Это не значит, что отельеры или рестораторы начали зарабатывать больше. Повышение цен в основном компенсирует рост себестоимости. Дорожают продукты, электроэнергия, горючее, логистика, бытовая химия, текстиль, оборудование и его обслуживание. Отдельно существенно возросла стоимость труда, ведь квалифицированного персонала не хватает.

При этом доходы большинства украинцев не растут такими же темпами. Поэтому турист стал гораздо более рациональным. Люди дольше принимают решения, бронируют жилье ближе к дате заезда, внимательнее сравнивают предложения и реагируют на соотношение цены и качества.

Также сократилась средняя продолжительность отдыха. Если раньше семья могла приехать на пять-семь дней, то теперь чаще речь идет о двух-четырех днях. Люди могут не отказываться от поездки в Карпаты полностью, но экономят на количестве ночей, ресторанах и дополнительных развлечениях.

Регион остается очень популярным. В то же время туристический поток распределяется неравномерно: больше всего туристов принимают Буковель, Поляница, Яремче и несколько других известных локаций. В меньших населенных пунктах и небольших усадьбах ситуация может быть значительно сложнее.

Ранее вы рассказывали, что бизнесу в регионе не хватает персонала. Какая ситуация сейчас?

— Кадровая проблема никуда не исчезла и остается одной из острейших в туристической отрасли. Для многих гостиниц найти и удержать хорошего работника сегодня не менее сложно, чем обеспечить стабильную загрузку.

Больше всего не хватает поваров, официантов, горничных, администраторов, технического персонала и менеджеров среднего звена. Особенно трудно найти не просто человека, готового выйти на работу, а специалиста с опытом, дисциплиной и пониманием стандартов сервиса.

Причин несколько. Часть мужчин мобилизована или находится за границей. Значительное количество женщин тоже уехало. К этому добавляется сезонность: в пиковый период предприятию требуется много работников, но не каждый отель может гарантировать им такую же загрузку в течение всего года.

Бизнес реагирует по-разному: повышает зарплаты, обеспечивает работников жильем и питанием, обучает людей без опыта, автоматизирует часть сделок, упрощает меню и внутренние процессы.

Но до бесконечности увеличивать штат или зарплатный фонд невозможно. Поэтому следующий этап – не только искать больше людей, но и лучше организовывать работу существующей команды. Необходимо устранять дублирование функций, излишние действия, хаос в коммуникации и непроизводительные издержки времени.

Сегодня кадровый дефицит – это уже не только вопрос, где найти работников. Это вопрос, как перестроить модель управления гостиницей или рестораном так, чтобы она могла стабильно работать меньшей, но более сильной и лучше организованной командой.

Сколько сейчас инвестируют в туристическую отрасль Карпат?

— По нашим оценкам, за последние годы в регион ежегодно поступает около $300–400 млн инвестиций. Девелоперы уже заявили о планах сдать в эксплуатацию около 7 тыс. апартаментов и коттеджей на территории Яремчанщины.

Эти цифры показывают масштаб инвестиций и доверие региону. В то же время они задают нам серьезный вопрос: успевают ли за темпами строительства инфраструктура, пространственное планирование, канализация, дороги и создание новых туристических продуктов.

То есть капитал на рынке есть. Но сегодня инвестор уже не готов вкладывать деньги только в красивую визуализацию и обещание высокой доходности.

Как изменилось поведение инвесторов?

— Раньше люди часто покупали, прежде всего, недвижимость. Теперь они хотят покупать работающий бизнес-продукт: недвижимость, профессиональное управление, сервис, бренд и понятный механизм получения дохода.

Все меньше доверия вызывают обещания гарантированных сверхвысоких доходов. Опытный инвестор понимает, что доход в гостиничном бизнесе зависит от загрузки, среднего тарифа, сезонности, затрат и качества управления. Поэтому ему нужна не рекламная цифра, а реальная финансовая модель с оптимистическим, базовым и пессимистическим сценарием.

Портрет инвестора поменялся. Он стал значительно более прагматичным и профессиональным. Его интересует уже не просто апартамент или квадратный метр, а весь бизнес-продукт вокруг него.

Инвестор хочет знать, кто будет управлять объектом после ввода в эксплуатацию, откуда будет браться туристический поток, которым будет загрузка не только зимой, но и в течение всего года, какими будут операционные расходы, есть ли все разрешительные документы, как будет защищено право собственности и можно ли будет перепродать актив через пять-десять лет.

Какие три главных вывода вы сделали по итогам недавно состоявшегося в Яремче KARPATY INVEST FORUM?

— Первый — интерес к инвестированию в Карпаты остается высоким, но рынок нуждается в значительно большей прозрачности.

На форуме собрались девелоперы, отельеры, инвесторы, архитекторы, представители общин, государства и экспертной среды. Мы увидели, что капитал готов поступать в регион. Но сегодня инвестор хочет получать честную информацию о документах, рисках, сроках реализации, реальной доходности и будущей модели управления.

Второй вывод – Карпаты должны переходить от хаотической застройки к созданию целостной среды.

Сама по себе еще одна гостиница не создает туристической дестинации. Нужны дороги, общественные просторы, маршруты, парки, качественная архитектура, рестораны, культурные продукты, медицина, безопасность и развлечения для детей и взрослых. Мы должны строить не просто квадратные метры среди гор, а среду, в которой люди хотят жить, отдыхать и куда стремятся возвращаться.

Третий вывод – развитие Карпат возможно только благодаря партнерству бизнеса, общин и государства.

Инвестор самостоятельно не решит вопросы дорог, водоснабжения, канализации, пространственного планирования или сохранения природы. Общество со своей стороны не создаст современную туристическую экономику без частного капитала.

Именно поэтому главная ценность форума для меня не только презентация отдельных проектов, но и возможность посадить за один стол все стороны, от которых зависит будущее региона.

Рынок уже переполнен или нет?

— В Карпатах действительно много строят, и критика чрезмерной и хаотической застройки часто обоснована. Особенно опасно, когда объекты возводят без учета ландшафта, транспортной погрузки, канализации, водоснабжения, архитектурного контекста и реальных возможностей территории. В результате турист приезжает по природе, но видит фасады, заборы, пробки и сплошные строительные площадки.

Однако я бы не сказал, что весь рынок Карпат уже переполнен. Переполнен становится сегмент однотипных апартготелей и номеров без собственной концепции, сервиса и круглогодичной инфраструктуры.

В Карпатах до сих пор недостаточно качественных семейных курортов, оздоровительных и реабилитационных комплексов, кемпингов европейского уровня, санаторных продуктов, детской инфраструктуры, объектов для длительного проживания, маршрутов, музеев, культурных пространств и сильных туристических продуктов вне самых известных локациях.

Так что вопрос сегодня не в том, строить или нет, а в том, что, где, как и в каком объеме мы строим. Можно построить еще сотню зданий и только ухудшить туристическую привлекательность региона. А можно создать один хорошо продуманный комплекс, который впишется в природу, обеспечит рабочие места, сформирует новый туристический продукт и повысит ценность всей территории.

Масштаб погрузки уже сегодня очень велик. Яремчанщину ежегодно посещают около 2,5 млн туристов. Это более 100 туристов на одного жителя региона в течение года. Поэтому дальнейшее развитие должно происходить не стихийно, а системно.