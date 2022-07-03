6 человек погибло и 15 ранено вследствие обстрела Славянска. Среди погибших ребенок

Из-за обстрелов российских военных 3 июня в Славянске 6 человек погибло и 15 ранено. Среди погибших ребенок. Об этом на Facebook сообщил мэр Славянска Вадим Лях.

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"По сегодняшнему обстрелу. Предварительно – 6 погибших, 15 раненых. Среди погибших – ребенок. Среди раненых – работник коммунального предприятия. Пострадали разные микрорайоны: Артема, Железнодорожный, Северный, Машмет, Мясокомбинат... Разрушение в жилом секторе и на коммунальных предприятиях – КАТП, троллейбусном управлении, фильтровальной станции. Напоминаю, что информацию о пострадавших домах можно сообщать на горячую линию. Таким образом, она быстро и надежно попадет в УЖКХ. Держимся! Мы вместе!", — написал Лях.

Напомним, 3 июля российские военные осуществили самый массированный обстрел Славянска в Донецкой области за последнее время. В результате атаки оккупантов есть много раненых и убитых.