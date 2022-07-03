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6 людей загинуло та 15 поранено внаслідок обстрілу Слов'янська. Серед загиблих дитина
Через обстріл російських військових 3 червня у Слов'янську 6 людей загинуло та 15 поранено. Серед загиблих – дитина. Про це на Facebook повідомив мер Слов'янська Вадим Лях.
"За сьогоднішнім обстрілом. Попередньо – 6 загиблих, 15 поранених. Серед загиблих – дитина. Серед поранених – працівник комунального підприємства. Постраждали різні мікрорайони: Артема, Залізничний, Північний, Машмет, М'ясокомбінат... Руйнування у житловому секторі та на комунальних підприємствах – КАТП, тролейбусному управлінні, фільтрувальній станції. Нагадую, що інформацію про постраждалі будинки можна повідомляти на гарячу лінію. Таким чином, вона швидко і надійно потрапить до УЖКГ. Тримаємося! Ми разом!", - написав Лях.
Нагадаємо, 3 липня російські військові здійснили наймасовіший обстріл Слов'янська на Донеччині останнім часом. В результаті атаки окупантів є багато поранених та вбитих.